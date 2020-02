STANOVI VIŠE NISU HIT BROJ 1, NA OBALI JE ZAVLADAO NOVI TREND: ‘Kupci su shvatili da im je to puno jeftinije, a imat će dom iz snova’

Ovakva zemljišta u Makarskoj prodaju se po cijeni od 170 do 500 eura po kvadratu, a kupuju ih uglavnom povratnici iz Njemačke s BiH državljanstvom, a stranci vrlo rijetko, navodi vlasnik tvrtke ‘Navis nekretnine’

Unatoč prekomjernoj stambenoj izgradnji na makarskom području, hit su postala građevinska zemljišta, a tek onda manji stanovi. Filip Raffanelli, vlasnik tvrtke “Navis nekretnine” kazao je za Slobodnu Dalmaciju, da je u Makarskoj sve manje poslovnih prostora za prodaju i oni se uglavnom nalaze u centru “Nikola” te se prodaju za 1700 eura po kvadratu, pa i manje, a mogu se unajmiti za 300 eura mjesečno.

“Hit u Makarskoj postala je kupnja građevinskih zemljišta jer su klijenti shvatili da im je jeftinije kupiti zemljište i na njemu sagraditi svoju kuću iz snova, nego kupiti kuću. Ovakva zemljišta prodaju se po cijeni od 170 do 500 eura po kvadratu, a kupuju ih uglavnom povratnici iz Njemačke s BiH državljanstvom, a stranci vrlo rijetko”, rekao je Raffanelli za Slobodnu. Napominje da nešto malo interesa ima za kupovinom poljoprovrednog zemljišta, odnosno maslinika, i to isključivo od strane domaćih ljudi. Takva zemljišta se prodaju za 20 do 50 eura po kvadratu.

Nakon građevinskih zemljišta najviše se traži manji stanovi

Nakon građevinskih zemljišta, najviše se traže manji stanovi, jednosobni i dvosobni. Jedini uvjet da se nalaze ispod magistrale, a u Makarskoj je to uglavnom ili na Dugišu ili u centru. Kako piše Slobodna Dalmacija, takvi stanovi imaju oko 50 kvadrata, a cijena im je od 1700 do 2000 eura po kvadratu. Uglavnom ih kupuju povratnici u Hrvatsku te Slovaci, Česi i državljani BiH.

Hit broj tri u Makarskoj je kupnja već potpuno uređenih kuća koje se po kvadratu prodaju za 1400 do 2000 eura, a čija je minimalna površina oko 350 kvadrata i uglavnom ih kupuju naši povratnici iz Njemačke.

Raffanelli navodi kako se najjeftiniji stan u Makarskoj može kupiti za 1500 eura po kvadratu, dok je na najskuplji onaj prvi red do mora, na samoj plaži i njegova cijena je 4500 eura po kvadratu, a površina uglavnom oko 75 kvadrata.