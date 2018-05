Kako u Split pristižu turisti, tako iz njega odlaze podstanari.

Svake godine u ovo doba, tik pred početak najjačeg dijela turističke sezone, u Splitu je gotovo nemoguće naći stanove za dugoročni najam. Ako se nešto i nađe, podstanarima će biti ponuđeno po astronomskim cijenama. Stoga ni ne čudi da su društvene mreže preplavljene statusima tipa ‘hitno tražim stan’.

‘Stotine studenata koji studiraju u Splitu suočili su se ovih dana s “otpusnim pismom” najmodavaca, koji su zaključili kako im se više isplati da im u stanu bude Anne iz Britanije nego Ane iz Ploča, a slična je sudbina zadesila i brojne podstanarske obitelji’, piše Slobodna Dalmacija.

Rok od 30 dana za selidbu

‘Turizam nas u jednu ruku spašava, ali u drugu vodi u katastrofu. Moja obitelj do prije mjesec dana živjela je u lijepom dvosobnom stanu u Ruđera Boškovića. Uredno smo plaćali 450 eura najamnine, a onda nam je gazdarica jednog dana rekla da imamo rok od 30 dana da nađemo novi stan, jer će ona svoj pretvoriti u apartman. Krenula je bjesomučna potraga za novim stanom, prošao sam ih 15 dok nisam našao ovaj sada. Imao sam sreće jer sam na kraju našao dvosoban stan na Dragovodama, a najam će me stajati 400 eura plus troškovi režija’, kaže za Slobodnu Dalmaciju obrtnik Lovre koji se oglašivaču sadašnjeg stana javio svega pet minuta nakon što je oglas objavljen na online oglasniku, a već pet ljudi je gazdu zvalo prije njega.



Stalna nestašica stanova

No, Lovre je rijedak slučaj jer je bio u situaciji u kojoj je mogao iskeširati šest mjeseci stanarine unaprijed, u suprotnom teško da bi nešto našao po prohvatljivoj cijeni. Pod prihvatljivom cijenom misli se na 400 eura za stan u kvartu u kojem su se takvi stanovi donedavno davali za po 200 eura.

‘Vlada strašna nestašica stanova za kupnju, ali i dugoročni najam. Od svih slobodnih stanova u kojima ne žive vlasnici, svega 10 posto se iznajmljuje podstanarima, a 90 posto ide za turistički najam. Prosječna cijena najamnine solidnog dvosobnog stana u Splitu je narasla s 400 na 700, ali ima stanova i po 900 i više eura mjesečno’, rekla je za Slobodnu agentica za nekretnine Sandra Korevec.

Iz tog razloga splitski podstanari masovno sele u Dugopolje, Solin ili čak još dalje.