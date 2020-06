STANKOVIĆ ‘REŠETAO’ EKONOMISTA S POVEĆANJEM MIROVINA: Čak tri puta mu postavljao isto pitanje, pogledajte odgovore

‘Naša mjera će biti da umirovljenici dobiju 750 kuna jednokratne pomoći’, kazao je Mršić

Gost jučerašnje emisije Nedjeljom u 2 bio je SDP-ov ekonomist Zvonimir Mršić. U emisiji je odgovarao na pitanja o izbornom programu SDP-a, a kazao je i kako će mirovine podignuti na 70% visine prosječne plaće. No na Stankovićevo pitanje na koji način to misle postići, budući da s jedne strane SDP predlaže manje poreze, a s druge daje obećanje da će država više trošiti, Mršić jednostavno nije davao konkretan odgovor.

“Mi imamo mjere koje želimo fiksirati do kraja ove godine. Onda imamo srednjoročne i dugoročne mjere.

SDP-OV MRŠIĆ U NEDJELJOM U 2: ‘Zemlje poput Finske i Austrije imaju 13 ili 14 ministarstava, zašto mi moramo imati 22?’

Mjere za ovu godinu su donošenje Zakona o skraćenom radnom vremenu, drugo je Zakon o moratoriju na kredite i leasinge na 12 mjeseci, a treće su mjere pomoći za najugroženije – ljude na Zavodu za zapošljavanje, umirovljenici s malim mirovinama i ljudi koji primaju socijalnu pomoć. Naša mjera će biti da umirovljenici dobiju 750 kuna jednokratne pomoći”, kazao je Mršić.

‘Na kraju mandata će doći do toga’

Stanković je rekao kako s prvim odgovorom Mršić nije rekao kako će mirovine doći do 70 posto prosječne plaće.

“Mi vjerujemo da gospodarski rast koji planiramo, a cilj nam je da sljedeće godine rastemo koliko ćemo ove godine pasti, Fitch je procijenio da će to ove godine biti 8,4 posto.

Naše projekcije u ovom planu kojeg smo predstavili da bez ‘Next Generation EU Fund’ rastemo 7,5 do 8 posto, a s tim fondom za koje nas uvjeravaju da ćemo dobiti 10 milijardi kuna na pet godina mi mislimo da možemo rasti 8+ posto. To znači da ćemo ove godine pasti, a sljedeće se vratiti na prijašnju razinu”, odgovorio je Mršić.

No Stankovića nije zadovoljio ni taj odgovor pa je ponovno pitao kako do mirovina od 70 posto prosječne plaće.

“Na kraju mandata će doći do toga. Naravno da ne možemo to u prvom danu napraviti. Ako ove godine padamo 8 do 9 posto, naš cilj je da rastemo 7 do 9 posto sljedeće godine. Nakon toga nam je cilj da rastemo, zavisno o fondu od 10 milijardi o kojem govorimo, naš cilj je da rastemo između 5 i 7 posto godišnje u sljedeće tri godine. Na taj način ćemo generirati dovoljno prihoda u porezima i doprinosima da možemo realizirati mjeru o kojoj govorimo”, odgovorio je Mršić.

Ne misle mijenjati PDV

Napomenuo je i da što se tiče poljoprivrednih površina, u Hrvatskoj se koristi tek 3% u odnosu na EU, gdje je 12% do 14% korištenja. U zemljama koje imaju razvijen turizam je iznad 15%, dodaje. Za porodiljne naknade navodi kako je plan podići ih na 100% plaće i da se takva demografska mjera pokazala efikasnom na primjeru Francuske pa se može pokazati efikasnom i u Hrvatskoj.

Opću stopu PDV-a u ovom trenutku ne misle mijenjati, barem ne za sada.

Za rad nedjeljom navodi da se u krizi omogućava rad, a ne da ga se zabranjuje. “Rad nedjeljom treba regulirati, rad nedjeljom treba biti dobro plaćen, i u tom trenutku kada rad nedjeljom biti plaćen da ne dobije onaj tko radi 10 ili 20 kuna zato što radi nedjeljom, nego će mu to biti motivirajuće, moguće da će i raspoloženje onih koji sada su protiv, biti drugačije”, rekao je.