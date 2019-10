STANKOVIĆ REAGIRAO NA PROZIVKE NAKON GOSTOVANJA VELJAČE: ‘Firma se ogradila. Ja sam šutio. Eto, tako sam se upisao u fašiste’

Aleksandar Stanković na svom je Facebook profilu objavio reagiranje na brojne reakcije koje su uslijedila nakon posljednje emisije “Nedjeljom u 2”, u kojoj je gostovala Jelena Veljača.

Prenosimo njegovu reakciju:

“Silujes silovane! Prebijenim, preživjelim, na ranu sol. Netko će se ubiti zbog tebe. Nosiš ih na duši, znaš…Dva puta sam zbog toga bio na sudu. Ponižavanje žrtava , ili ih nešto rečeno u emisiji uznemirava. Optužbe su odbačene. Radilo se o ratu. Zatim je 8 bijelih ratnika posjetilo tadašnjeg ravnatelja firme sa zahtjevom za otkaz uz argument ponižavanje žrtava rata i rata.

I tako…ponavlja se. Zadnji put prije dvije godine.

“Možeš li se staviti u poziciju onih koji gledajući tvoju ružnu facu iznova proživljavaju traumu? Naravno da ne možeš jer si nedodirljiv, jer te netko štiti, jer ti nitko nije ubijen, silovan i zatrpan zemljom.

Firma se u Dnevniku ogradila. Ja sam šutio.

Do nedjelje. A onda se ponovilo. Bez branitelja došli su aktivisti, psiholozi.

ŽESTOK OKRŠAJ U NU2, STANKOVIĆ ISPROVOCIRAO VELJAČU TVRDNJOM VEZANOM ZA SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE: ‘Kako možete?!’

Dodatno viktimiziraš žrtve, neosjetljiv za patnje drugih, štitiš nasilnika, silovane pate, zbog tebe, ispričaj se…

Đakić is again, Đakić s on the road again.

Zbog pitanja zašto glumica ne izađe lošeg filma? Zašto trpi nasilje? Zbog sugestije , prijavi stoku! E zbog toga si u rangu silovatelja. Zbog toga ćemo otvoreno huškati, danima. Vruć metal na čelo , a sve uz diplomu koja dozvoljava da ti kažemo. Pljuješ žene! Sigurno i tučeš, zavlačiš ruku. daleko. Nać će se već neka…nigdje nisi siguran.

Nema veze što nikad nisi pomislio, kamoli izrekao.

Zlostavljaš!

Kad žena kaže ne to znači ne, kad ti kažeš ne to znači da. Ali ljudi…

Ništa ljudi. Mi smo diploma. Sama. Mi znamo da mrziš žene koje nose minice i pravdaš ološ.

Nema veze što godinama sviraš melodiju o manjima, povređenima…otkrio si se konačno, skinuo masku.

Nema veze, ništa više nema veze.

Ni kad spominju djecu?

J**iga prijavi

A šta ako nisam spreman?

Ti nisi žena. Ti moraš biti spreman. Ti si veliko bijelo đubre, a priča se da si i Srbin. Moćan.

Mrš zlostavljaču!

Eto, tako sam se upisao u fašiste”, piše Stanković.