STANKOVIĆ MU REPAO, A EDO MAAJKA OTVORENO PROGOVORIO: ‘U 4,5 godina ubilo se nekoliko mojih dragih prijatelja’

U Nedjeljom u dva Edo Maajka je progovorio o svojoj anksioznosti i depresivnim stanjima te istaknuo kako mnogi ne žele tražiti pomoć zbog osude okoline

Poznati reper Edo Majka gostovao je na HRT-u u emisiji Nedjeljom u dva Aleksandra Stankovića gdje je, između ostalog, govorio i o borbi s depresijom.

“Polako me hvata mala euforija, ona je prava seks laboratorija, ali kad je skinem iz Armani Emporija, u krevetu je ispod mene inferiornija… E, moj Edo, da si pjevo cajke, bilo bi lovice, odavde do Jamajke. E, moj prika, da si pjevo cajke, svi bi ti zavidjeli, osim Ede Maajke”, odrepao je Aleksandar Stanković na početku NU2 svom gostu Edi Maajki.

Prisjećajući se njegovog posljednjeg gostovanja u emisiji, 2005. godine, Stanković je zaključio da je glazbenik tada bio na vrhuncu popularnosti. Edo Majka kazao je da mu je popularnost pala i prije nego je napustio Hrvatsku, ali da se sada vraća.

Govoreći o srpskom reperu Rasti, objasnio je da se radi o novoj vrsti hip-hopa. To se razvilo u klubovima u Švicarskoj. “Radi se o momcima koji “razvaljuju” svojim poduzetništvom, mješavinom hip-hopa, folka, r’n’b… To je trend koji traje oko 10 godina”, kazao je Edo. Stanković ga je pitao i broju pregleda pjesama na Youtubeu te ga, ponovo usporedio s Rastom, no Edo je istaknuo kako to ništa ne znači. Kako primjer je naveo Hladno pivo koje možda na manje pregleda, ali zato bez problema napuni bilo koju dvoranu.

‘Mladi ne žele glabu nego da se razvale’

Ipak, uvjeren je da će Rasta “puniti” klubove i u Hrvatskoj. Objašnjavajući kako to izgleda, rekao je da je takva svirka u klubovima u većini slučajeva play-back. “Ti ljudi na bini se ne znoje”, kazao je.

“Mlade zanima da dođu u kljub gdje je puno žena. Cure danas idu na cajke. Njima je to vrhunac zabave. Njih ne zanima da je glazba uživo. Njih zanima da kada dođu u klub da se razvale, da skaču i da znaju te refrene. Ja radim muziku za ljude koji će me razumjeti”, kazao je.

Rekao i je da nikada nije bio takav lik i oblik repera jer je potekao iz punka i rock and rolla. “Moji učitelji tekstualni su Rambo Amadeous i Štulić“. Ipak da i uleti u takav film, ne bi mislio da se prodao. “Prodao bih se kada bih počeo svirati za političke stranke”.

‘Antifašizam je prirodno stanje’

Otvoreno je govorio o svojoj anksioznosti i depresivnim stanjima te majci koja je bolovala od šizofrenije. “Moj zadnji album je borba protiv takvog stanja” istaknuo je. Rekao je i da se u posljednjih 4-5 godina ubilo nekoliko njegovih dragih prijatelja. “Molim ljude koji imaju takve probleme da idu doktoru, da se okruže ljudima koji ih razumiju, izjavio je i rekao da je u Hrvatskoj – sramota ići psihijatru.

U emisiji je govorio i o odrastanju, migrantima, desnici, Europskoj uniji, Izraelu, festivalima, koncertima, svojim projektima tje je istaknuo kako je antifašizam najprirodnije stanje čovjeka. “To je nešto s čim se rađamo”.