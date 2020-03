STANKOVIĆ I BEROŠ ISPRED KB DUBRAVA: ‘Koronavirus je veća ugroza za stanovništvo nego neki jači potres’

‘Imamo 29 novooboljelih, ukupno 235, u uzlaznom smo kraku epidemiološke krivulje, ali u odnosu na jučer nema značajnijih pogoršanja. Ipak, moram reći da će biti rasta broja bolesnika’

Emisija HRT-a “Nedjeljom u 2” voditelja Aleksandra Stankovića snimana je u iznimnim okolnostima ispred KB Dubrava. Gost emisije bio je ministar zdravstva Vili Beroš.

“Radi se procjena u kakvom su stanju bolnice nakon potresa u Zagrebu. U ovome trenutku, nema većih oštećenja na zagrebačkim bolnicama. Najveća su oštećenja u Klinici za dječje bolesti, u takozvanom ‘Fischerovom dijelu’. Ono što je na Vladi jasno rečeno, imperativ je sigurnost bolesnika, građevinska struka provjerava situaciju u svim bolnicama. Oni su svi skupa izašli van. Tijekom današnjeg dana mogli bi imati za bolnice procjene o sigurnosti. Pohvalio bih kliniku u Petrovoj, sve su prebacili u novi dio, imamo dvije bebe koje su rođene”, rekao je Beroš u Nu2.

NOVOROĐENČAD IZ PETROVE MORA PRESELITI U ŠATOR U DUBRAVI: Trudnice premještaju u novu zgradu; oglasio se i Beroš

Situacija u KB Dubrava

Ministar zdravstva rekao je da je u KB Dubrava smješteno 10 novorođenčadi i da su ona adekvatno zbrinuta u ovoj situaciji. Što se tiče bolničke infrastrukture, Beroš kaže da bi valjalo napraviti iskorak prema izgradnji novih bolnica.

“Nadam se da će ova situacija biti okidač ne samo za izgradnju nove bolnice u Blatu već i za druge stvari. Moramo napraviti iskorak i prema drugim projektima”, rekao je Beroš u emisiji HRT-a.

ISPOVIJEST MAJKE KOJA JE POTRES DOŽIVJELA U ZAGREBAČKOJ BOLNICI: ‘Trčali smo s klincima u naručju niz stepenice pune žbuke i pločica’

O sprječavanju širenja epidemije: ‘Jedino građani svojim ponašanjem mogu pomoći’

“Imamo 29 novooboljelih, ukupno 235, u uzlaznom smo kraku epidemiološke krivulje, ali u odnosu na jučer nema značajnijih pogoršanja. Ipak, moram reći da će biti rasta broja bolesnika. Mjere koja ova Vlada, ministarstvo i Stožer su adekvatne, ali jedino građani mogu svojim postupcima pomoći, da odgovornim ponašanjem spriječe nagli porast oboljelih, rekao je ministar o koronavirusu. S obzirom na sve mjere i činjenicu da smo preko šest tjedna imali kontroliranu situaciju, imali smo priliku pripremiti zdravstveni sustav za cijelu situaciju. Napravili smo sve da se naš sustav adekvatno pripremi”, komentirao je ministar situaciju s koronavirusom.

Odgovarajući na pitanje je li se on testirao na koronavirus, Beroš odgovara negativno, a kao razlog navodi da nema kliničku sliku, niti povišenu temperaturi kao ni kašalj. Kada je riječ o timu Nacionalnog stožera civilne zaštite, ministar je komentirao da on tu nije presudna osoba i da bi sustav mogao funkcionirati i bez njega jer on “usmjeruje pravac i energiju” te je “samo dio tima”.

Ministar je građanima poručio da bi se u ovoj situaciji s koronavirusom trebali držati distance. Poručio je da je ukupno gledajući koronavirus veća ugroza za stanovništvo nego da se dogodi neki novi i jači potres.

Situaciju s koronavirusom iz minute u minutu u Hrvatskoj i svijetu možete pratiti OVDJE.

BEROŠ OŠTRO PORUČIO: ‘Ako bude potrebno Zagreb će postati karantena. Ostanite doma!’