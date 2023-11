Nakon svih informacija koje su se pojavile u medijskim natpisima o trovanju mineralnom vodom u jednom riječkom restoranu, javilo se i Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci.

Na svojim su službenim stranicama priopćili kako svi dosadašnji navodi da ih se obavijestilo odmah nakon događaja u svibnju ove godine nisu točni.

Odgovor Općinskog državnog odvjetništva u Rijeci

"Prvu smo informaciju zaprimili 3. srpnja 2023. općim posebnim izvješćem Prve policijske postaje Rijeka, kojim nas izvještavaju o, do tada, poduzetim radnjama", navode na svojim stranicama, prenosi Danas.hr.

"Nakon što je opunomoćena odvjetnica oštećenika (1982.) u rujnu 2023. godine dostavila ovom državnom odvjetništvu cjelovitu medicinsku dokumentaciju KBC-a Rijeka i nove za predmet važne informacije, povodom njih su u listopadu 2023. godine naloženi dodatni izvidi nadležnoj Prvoj policijskoj postaji Rijeka radi utvrđenja je li počinjeno kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti. Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci, kao tijelo kaznenog progona počinitelja kaznenih djela, o pojedinostima izvida ne može davati informacije zbog zakonske propisane tajnosti, a državnoodvjetničku odluku u predmetima oba riječka slučaja konzumacije određene tekućine će donijeti po primitku rezultata svih provedenih izvida naloženih nadležnim državnim tijelima", stoji u njihovom priopćenju.

Slučaj Stanka Lakovića

No, to i dalje ne mijenja činjenicu da nedavna kemijska trovanja nisu jedina diljem Hrvatske. DORH u svojem priopćenju navodi činjenice vezano u trovanje u riječkom restoranu gdje je mladi bračni iz Pule bio na ručku.

Podsjetimo, Stanko Laković i njegova supruga otišli su na ručak u jedan riječki restoran gdje se kako kaže popio gutljaj mineralne vode i "skoro umro".

"Čim sam stavio u usta, momentalno sam ispljunuo sve i meni su usta izgorjela! I iz restorana su me nakon možda pola minute, minute poslali van", kazao je ranije Laković za RTL Danas.

POGLEDAJTE VIDEO: Stanko naručio mineralnu u restoranu, poslužili mu nešto što mu je spalilo utrobu! Uslijedio je kaos...

Do sada je smršavio 20 kilograma i moraju mu širiti jednjak da bi mogao gutati juhu ili puding. Kobno piće popio je polovinom svibnja, a javno odlučio progovoriti tek sada, nakon priče RTL-a o devetogodišnjaku koji je u Krapini u ugostiteljskom objektu umjesto soka od jabuke dobio opasnu lužinu. Laković potvrđuje: "Da, to je bio okidač i da, jako me šokiralo jer znam kroz što ja prolazim i ne bih želio nikada nikome to".