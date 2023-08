Prošle noći vrh vodnog vala Drave prošao je Terezino polje u Virovitičko-podravskoj županiji, a vodostaj kod Botova pao je za metar i pol i tamo je realna opasnost prošla. Nasipi nizvodno od Terezinog Polja su dovoljno visoki da prihvate vodeni val koji je nešto viši nego rekordne 2014. godine, rekao je za HRT Tomislav Novosel iz Centra za obranu od poplava Hrvatskih voda dodavši kako se nada da sljedeća dva, tri dana neće biti većih problema.

Stanje u Podravini se smiruje, a nivo Drave opada i voda se povlači s poplavljenih područja.

Drugi vodeni val u povijesti Drave

Vodeni val prošao je sinoć i Terezino Polje u Virovitičko-podravskoj županiji, a obranjene su i općine Gradina i Sopje.

U istočnom dijelu Virovitičko-podravske županije, na mjernoj postaji Vrbovka, Drava je dosegnula povijesni maksimum od čak 704 centimetra. Situacija je zasad pod kontrolom, a neprestano se postavljaju zečji nasipi u mjestu Vaška gdje je došlo do procjeđivanja vode ispod nasipa, za što u Hrvatskim vodama kažu da je normalna pojava izjednačavanja tlakova. Poplavljeno je 50-ak vikendica uz samu rijeku s druge strane nasipa, javlja HRT.

U obilasku Virovitičko-podravske županije danas je bio i direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

"Situacija je pod kontrolom. Imamo vršno opterećenje u Virovitičko-podravskoj županiji. Imamo izvanredno stanje i u svakom slučaju ne smije se ništa prepustiti nekom nekontroliranom incidentu i sve snage moraju biti u visokoj fazi budnosti. Ovo je možda drugi vodeni val u povijesti Drave. Za nasipe koji su izgrađeni nakon 1972. ovo će biti prvo probno opterećenje tako visokog vodostaja i pritiska i postoji mogućnost da u nekom dijelu nasipa prije 40-50 godina nisu svi radovi izvedeni na najbolji mogući način. Iz tog razloga potrebna je budnost i žurna reakcija. Kao što ste mogli vidjeti na terenu, izgrađeno je puno protočnih zdenaca, dogradilo se, ojačalo se, ništa se nije prepustilo slučaju, tako da je sve i dalje pod kontrolom", kazao je Đuroković.

U Osijeku sve spremno za vodeni val

Vodostaji Drave u gornjem toku opadaju, u podravskim općinama Pitomača, Špišić Bukovica, Lukač, Gradina, Sopje i Čađavica aktivno se prati dolazak vodenog vala na rijeci Dravi, civilna je zaštita u pripravnosti, izvijestilo je u četvrtak Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a. U Osječko-baranjskoj županiji vodni val Drave očekuje se tijekom vikenda, javlja Hrvatski radio radio Osijek.

"Vodostaj Drave kod Osijeka u 10 sati iznosio je 283 cm. Sve je spremno za vodeni val koji se očekuje tijekom vikenda. Obavili smo sve pripremne radnje koje smo mogli. Gradovi i općine na slivu rijeke Drave od nedjelje su u stanju visoke pripreme. Jučer ne na sjednici Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije donesena odluka da sve operativne snage na području županije budu u stanju pripravnosti i spremne su intervenirati bude li Drava napravila veće probleme od očekivanih", kazao je za Radio Osijek načelnik stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije i zamjenik župana, Mato Lukić.

Rekao je da se veći problemi ne očekuju ni u vikend naselju Karašica, gdje su postavljene boks barijere na 750 metara uz samu Dravu, dok je s druge strane tog vikend naselja izgrađen veliki bent.

"Upućujem veliku pohvalu Hrvatskim vodama koje su na nekoliko kritičnih točaka od 2014. godine napravile veliki posao tako da Osječani mogu biti sigurni", dodao je Lukić.

Dunav je zasad u stanju primiti vodu iz Drave

Ipak, građane je pozvao na oprez.

"Nemojte šetati na šetnici koja će biti preplavljena vodom, nemojte preko vode prelaziti biciklima, fotografirati se i puštati djecu da trče po vodi, kako bi dobili što bolje fotografije. Sve to lijepo izgleda, no Drava je vrlo opasna. Povremeno nas zovu ljudi koji pitaju smiju li se čamcima voziti i odgovor ne naravno - negativan. Vidimo i sami što Drava nosi na svojoj površini, a zamislite samo što je ispod same površine. Vrlo je opasno i trebamo se strpjeti ovih par dana", poručio je Lukić.

Iz Hrvatskih voda kažu kako je Dunav zasad u stanju primiti vodu iz Drave.

Prethodno će vodeni val proći i općinu Viljevo gdje prate situaciju i provode zaštitu od zaobalnih voda kanala Blanje. U Donjem Miholjcu Hrvatske vode kontroliraju ustave i automatske čepove, obavljaju geodetska mjerenja, kontroliraju razlike vodostaja i visine ustava. Nastavlja se i punjenje vreća s pijeskom radi ojačavanja nasipa zbog mogućih procjeđivanja te saniranja šteta na nasipima. Zoološki vrt Osijek poduzima sve aktivnosti radi zaštite životinja. U općinama Petlovac, Petrijevci i Bilje aktivno se prati situacija na terenu i u pripravnosti su sve operativne snage sustava civilne zaštite.

