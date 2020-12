ČAČIĆ LIKUJE ZBOG STANJA U ŽUPANIJI: ‘Bit ću ponosan kad objavimo rezultate’; Opet brutalan: ‘Tu vrstu gluposti slušao sam jako dugo’

Tri tjedna nakon uvođenja strogih epidemioloških mjera, Varaždinska županija bilježi pad sedmodnevne incidencije broja oboljelih, a župan Radimir Čačić se okomio na varaždinskog gradonačelnika Ivana Čehoka

Varaždinska županija je tjedan dana prije ostatka Hrvatske uvela stroge epidemiološke mjere kojima su zatvorene srednje škole, kafići i restorani. Tri tjedna poslije pokazuju se prvi rezultati opravdanosti takve odluke. Naime, 27. studenog Varaždinska županija je bila najgora u Europi sa sedmodnevnom incidencijom od preko 1200 zaraženih na 100.000 žitelja, da bi taj broj ovih dana pao na 870 s tendencijom daljnjeg pada.

Strogim se mjerama protivio varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok, no ispalo je kako je župan Radimir Čačić bio u pravu. “Bit ću ponosan sutra kada ujutro objavimo rezultate. Prvi put nakon 50 dana pali smo ispod 100, incidencija 826 koja će sutra biti objavljena od strane WHO-a. Bili smo 16 dana najgori u Europi, nakon toga su to preuzeli Međimurci, danas prešli Litvanci, sutra tri litavske i hrvatske regije. Dakle, čini se da smo malo ranije dobili pravo da uvedemo mjere, veliki dio županija škole je zatvorio nakon nas, mi zatvorili istovremeno s mjerama ugostiteljstvo, kontaktne sportove, a nakon toga sedam dana i više razrede osnovne škole. Ako ima malo pameti i odgovornosti to će se zatvaranje škola i drugdje dogoditi, ali srećom idu školski praznici”, rekao je Čačić u RTL Direktu.

Gluposti i neozbiljan pristup

Dodao je kako je “tu vrstu gluposti je slušao jako dugo”, spominjući teorije po kojima bi se pad zaraženosti dogodio sa strogim mjerama ili bez njih.

“U svijetu postoji nekoliko najjačih svjetskih instituta koji time bave. Njih sluša Francuska, Češka, Njemačka, Engleska, ali eto u Varaždinu, Ogulinu i Zagrebu imamo nekoliko njih koji priznaju tu praznu priču. Čehok je, pak, pričao da je velika zaraženost u poduzećima pa je HZJZ poslao svoje ekipe. Napravili su testiranje i ispalo je da se zaraženost kreće između dva ili tri posto, što je minimum minimuma. To nije nikakvih 30 illi 40 posto”, ustvrdio je.

Istaknuo je kako se u Znanstvenom savjetu Vlade za koronavirus nalaze ljudi koji su neovisni i koji su jasno rekli što traže, a ti se zahtjevi poklapaju s njegovima. Potom se ponovno osvrnuo na Čehoka, dodavši da bi bi bilo pametno slušati one što znaju, a ne one koji govore na bazi politikantstva i hohštaplerskih procjena.

“To je čovjek koji poziva da krše mjere, niti ima informacije, niti ima epidemiologe, to je politikantski neozbiljan pristup”, zaključio je varaždinski župan.

