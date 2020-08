STIŽU NOVE BROJKE; Hrvatska peta u EU po stopi oboljelih, ravnateljica splitsko-dalmatinskog NZJZ-a u samoizolaciji

U Hrvatskoj su u četvrtak zabilježene nove 304 oboljele i dvije preminule osobe, zbog čega su se međimurski i dubrovačko-neretvanski Stožeri civilne zaštite odlučili uvesti strože epidemiološke mjere, a Danska nas staviti na narančastu listu, dok je Poljska zabranila letove iz naše zemlje

U četvrtak su zabilježene 304 novooboljele i 2 preminule osobe; ukupno 2420 aktivnih slučajeva i 177 smrti

Dubrovačko-neretvanska i međimurska županija donijele su nove epidemiološke mjere

Danska će od 29. kolovoza staviti Hrvatsku na narančastu listu epidemiološki sigurnih zemalja

Slovačka će od 1. rujna staviti Hrvatsku na crvenu listu

Sedmero novozaraženih u Vukovarsko-srijemskoj županiji

9:49 – “U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata je sedam novih pozitivnih osoba na COVID-19 (četiri osobe iz Vrbanje i po jedna osoba iz Vinkovaca, Županje i Cerne), a jedna osoba je preminula. Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 605, od kojih su 519 osoba izliječene, a ukupno je 13 preminulih osoba.

Trenutno je u županiji 17 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirane su 103 osobe, te je ukupno testiranih do sada na području županije 8069. U samoizolaciji na području županije je 160 osoba”, priopćeno je iz Stožera.

Četvero novozaraženih u Sisačko-moslavačkoj županiji

9:45 – “Na današnji dan u Sisačko-moslavačkoj županiji, četiri su novooboljele osobe od zarazne bolesti COVID-19. Jedna osoba je s područja grada Novske, dok su tri osobe s područja grada Petrinje te je kod svih osoba poznat izvor zaraze”, priopćeno je iz stožera.

Infektolog: ‘Važno je nositi bilo kakve maske, ne samo izraelske’

9:43 – Čak tri neovisna laboratorija potvrdila su učinkovitost izraelskih maski s bakrenim oksidom protiv koronavirusa, no domaći stručnjaci apeliraju na pridržavanje epidemioloških mjera i pravilno nošenje bilo kakvih maski.

Učitelji poslali pismo Fuchsu oko organizacije nastave

9:40 – Sindikat hrvatskih učitelja poslao je otvoreno pismo ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu u kojemu su mu prenijeli deset najčešćih pitanja koja dobivaju s terena, a tiču se organizacije nove nastavne godine.

“Pozdravljamo Vašu želju da čujete mišljenje struke te se nadamo da ćete to mišljenje i uvažavati. Zato Vam predlažemo i ukazujemo na moguća rješenja u nadi da ćemo zajedničkim snagama u što skorijem roku iznaći adekvatne načine za što sigurniji i kvalitetniji početak nastavne godine”, pišu na početku otvorenog pisma.

Kvarnerski i istarski ugostitelji najavili štrajk upozorenja zbog koronakrize

9:38 – Udruga ugostitelja Kvarnera i Istre koja trenutno okuplja 400-tinjak članova, najavljuje štrajk upozorenja koji će se održati 10. rujna, javlja N1.

Akcija pod nazivom “5 do 12” krenut će točno pet do podne. Svi koji se priključe zatvorit će svoje ugostiteljske objekte na sat vremena. Cilj je upozoriti na krizu koju zbog aktualne situacije izazvane koronavirusom proživljavaju svi u ugostiteljskoj branši. Zbog toga su mnogi dovedeni na rub egzistencije, a njihovo poslovanje je na koljenima.

Anketa koju je Udruga provela na bazi od gotovo 500 ugostitelja iz svih krajeva Hrvatske, pokazala je da gotovo 60 posto ugostitelja bilježi pad u poslovanju veći od 50 posto. Oko 40 posto ih se suočava s činjenicom da u ovim uvjetima neće opstati do iduće sezone. Istraživanje je pokazalo da će čak 80 posto poslodavaca biti prisiljeno pribjeći otkazivanju ugovora o radu djelatnicima, a brojke u narednom periodu mogu biti samo gore.

Ravnateljica splitsko-dalmatinskog NZJZ-a u samoizolaciji

9:32 – Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Željka Karin od danas je u samoizolaciji nakon što je doznala da je član njene obitelji pozitivan na koronavirus. Splitsko-dalmatinski stožer civilne zaštite priopćio je kako je doktorica Karin obavila testiranje i da je njen nalaz negativan.

U slučaju nove karantene Hrvatska ima mesa za manje od 6 mjeseci

9:29 – Pandemija koronavirusa teško je pogodila i one koji se bave svinjogojstvom. Cijene su drastično pale, a meso, kažu, nemaju kome prodati. No, u trgovinama svinjetine ima jer Hrvatska 40 posto svojih potreba rješava uvozom.

Stočari i mesari upozoravaju da je situacija ozbiljnija nego što se misli. Prema njima, u slučaju neke nove karantene Hrvatska bi ovisila o svom mesu, a njega ne bi imala ni za pola godine. Na hrvatskim farmama danas se proizvede milijun tovljenika, a tome treba dodati i 500 tisuća odojaka s kojima se sve skupa dolazi do samodostatnosti od tek 60 posto.

Nacionalni stožer održat će konferenciju za medije

9:24 – Nacionalni stožer civilne zaštite danas će u 14 sati održati konferenciju za medije.

U Vinici zaražen svećenik, popisane nove mjere

9:22 – Epidemiologinja Katica Čusek Adamić poziva mještane općine Vinica u Varaždinskoj županiji koji su bili u kontaktu s lokalnim župnikom od 19. do 24. kolovoza da se žurno jave u Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije.

Predsjednik općinskog Stožera civilne zaštite Miroslav Kelemenić i općinski načelnik Marijan Kostanjevac pozivaju mještane na pojačani oprez i potrebu pridržavanja ojačanih epidemioloških mjera u sljedeća dva tjedna.

Ujedno su im propisane nove, strože mjere: nošenje maski u otvorenom i zatvorenom prostoru i dezinfekcija ruku, socijalna distanca među stanovnicima, kontrola rada i okupljanja u ugostiteljskim objektima u kafićima, restoranima, klubovima i sl., kontrola okupljanja i druženja ispred trgovina i dr. sličnih objekata, odgoditi organizirane manifestacije koje su predviđene u Općini od različitih društava (DVD, KUD i sl.), pojačati kontrolu i trijažu djece prilikom prijema u vrtić (ne primati djecu roditelja koji su u samoizolaciji), zatvoriti staračke domove za posjete i izlaske i pojačati kontrolu zdravstvenog stanja zaposlenog zdravstvenog i nezdravstvenog osoba koje rade uz obavezno poštivanje epidemioloških mjera, pojačani oprez u zdravstvenim ustanovama koje rade u Općini uz strogu trijažu ulazaka u Ustanove i primjenu adekvatne zaštitne opreme, rad u trgovinama organizirati na način da imaju između smjena stanku za čišćenje i dezinfekciju, odgoditi treninge i nogometne utakmice svih kategorija s područja Općine u sljedeća dva tjedna do smirivanja epidemiološke situacije, javno obavijestiti stanovnike o potrebi da se jave na broj pripravnosti Epidemiološke djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije 099 211 98 02, a bili su u neposrednom kontaktu sa svećenikom koji su primali pričest, obavljali savjetovanja, kućne posjete, pogrebe i ispovijedi od 19.08. do 24.08. 2020. Naglasak na misu u nedjelju za one koji su bili čitači, ministranti i aktivni sudionici na misi i oni koji su primili pričest.

Dvoje novozaraženih u Požeško-slavonskoj županiji

8:55 – “U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 40 slučaja zaraze koronavirusom, 38 osoba se nalazi u kućnoj izolaciji, a dvije osobe su hospitalizirane. U samoizolaciji se nalazi 257 osoba, a ukupno je testirano 5478 osoba. Na posljednjem testiranju bilo je 106 uzoraka, od kojih su dva pozitivna. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba”, priopćeno je iz stožera.

Devet novozaraženih u Istri

8:54 – “Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 472 uzoraka briseva (330 za administrativne potrebe) na COVID-19, od kojih je potvrđeno devet novozaraženih osoba. U šest slučajeva radi se o osobama iz mjera samoizolacije, bliski kontakt već poznatih pozitivnih osoba. Kod dvije osobe radi se o uvezenom slučaju, boravak na području srednje Dalmacije. Za jednu osobu u tijeku je epidemiološka obrada. Trenutno je 94 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 312 osoba”, priopćio je županijski stožer.

Sedmero novozaraženih u Primorsko-goranskoj županiji

8:52 – Na području Primorsko-goranske županije u posljednja 24 sata potvrđeno je sedam novih slučajeva zaraze koronavirusom. Riječ je o kontaktima i povratnicima s godišnjeg odmora, javlja tamošnji stožer.

Znanstvenici: ‘Preporuke o distanci su zastarjele’

8:51 – Skupina britanskih i američkih znanstvenika dovela je u pitanje učinkovitost razmaka od dva metra s ciljem suzbijanja širenja koronavirusa i ukazuje na to da bi svjetske vlade trebale uvesti situacijske preporuke o distanci umjesto jednog pravila za sve.

“Postojeća pravila o sigurnoj fizičkoj distanci temelje se na zastarjeloj znanosti”, napisali su znanstvenici s britanskog Oxforda i američkog MIT-a u časopisu British Medical Journal.

Većina svjetskih vlada trenutno preporučuje da svi građani izvan svojeg doma budu na dva metra razmaka od drugih, bez obzira na to gdje se nalazili. Umjesto univerzalnog razmaka trebalo bi uvesti situacijsku distancu ovisnu o određenim čimbenicima. Primjerice, radi li se o otvorenom ili zatvorenom prostoru, o tome koliko se dobro prostor prozračuje, nose li ljudi maske i govore li, viču ili pjevaju, kažu znanstvenici.

“To bi zajamčilo veću sigurnost u okolnostima većeg rizika, ali i donijelo veću slobodu u okolnostima s manje rizika i potencijalno omogućilo povratak u normalnost u nekim aspektima društvenog i ekonomskog života”, napisali su.

Autori napominju da se distanca od dva metra u obliku sugestije pojavila još 1897., a ukorijenjena je istraživanjima iz 40-ih godina prošlog stoljeća na tadašnjim virusnim zarazama. Od tada je nekim istraživanjima utvrđeno da čestice u nekim okolnostima mogu letjeti dulje od dva metra. Odbacujući postojeću preporuku od dva metra kao pojednostavljenu, ova skupina znanstvenika savjetuje da se vlade okrenu uravnoteženijem modelu distanciranja, ovisno o broju ljudi u prostoriji, prekrivanju lica, ventilaciji i sličnim faktorima.

Hrvatska 5. u Europi po stopi oboljelih na 100.000 ljudi

8:26 – Prema podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, Hrvatska je po stopi oboljelih na 100.000 stanovnika stigla na neslavno peto mjesto. Kod nas je na 100.000 ljudi zaraženo njih – 74, čime smo pretekli Francusku u kojoj je ta brojka 70.

Primjera radi, prvi susjedi Slovenci imaju 20 zaraženih na 100.000 stanovnika, a Mađari tek pet. Najlošije u EU-u kotira Španjolska sa 192 zaražena na 100.000 stanovnika, slijedi Malta sa 123, Luksemburg sa 102 i Rumunjska s 84,8 zaraženih.

Indija prijavila rekordnih 77.266 novozaraženih

8:24 – Indija je prijavila rekordni dnevni porast oboljelih od koronavirusa u petak, koji iznosi 77.266, zbog čega je ta brojka porasla na 3.39 milijuna, dok diljem zemlje raste broj slučajeva, pokazali su podaci saveznog ministarstva zdravstva.

Indija od 7. kolovoza svaki dan ima najveći dnevni porast broja novozaraženih na svijetu, pokazuju podaci Reutersa, a radi se o trećoj najpogođenijoj zemlji poslije SAD-a i Brazila. Smrtnost od covida-19 je u posljednja 24 sata skočila za 1.057 slučajeva, te je ukupna brojka umrlih porasla na 61.529.

Više od 7 milijuna zaraženih u Latinskoj Americi

8:23 – U Latinskoj Americi broj zaraženih koronavirusom prešao je brojku od sedam milijuna u četvrtak, iako neke zemlje počinju pokazivati blago opadanje broja novozaraženih u regiji s najvećom razinom zaraze u svijetu, prema službenim podacima latinoameričkih zemalja. Prosječan broj dnevnih slučajeva na kontinentu pao je na približno 77.800 u posljednjih sedam dana do srijede, dok je prošli tjedan ta brojka iznosila 85.000, pokazali su vladini podaci.

Šest mjeseci otkad je prvi slučaj potvrđen u Brazilu, zemlja s najvećim brojem zaraženih nakon SAD-a u četvrtak je prijavila 44.235 novih slučajeva i 984 smrti u posljednja 24 sata, zbog čega je ukupan broj zaraženih skočio na 3.761.391, a umrlih na 118.649. Unatoč uznemirujućim brojkama, brazilske vlasti kažu da opadaju brojke novozaraženih, dok raste dnevni broj umrlih.

Meksičke vlasti rekle su da se suočavaju sa stalnim opadanjem slučajeva, iako Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) kaže da je razina pandemije u drugoj najmnogoljudnijoj latinoameričkoj naciji potcijenjena. WHO je kazao da Meksiko i druge zemlje u regiji trebaju povećati testiranje te je izrazio zabrinutost po pitanju visoke razine koronavirusa među mladim ljudima.

Brazil, Peru, Meksiko, Kolumbija i Čile među deset su zemalja s najvećim brojem oboljelih na svijetu, tim redom. S više od 28 tisuća smrti, Peru također ima najveću smrtnost po broju stanovnika od covida-19 u regiji. Argentina je u međuvremenu u srijedu prešla brojku od 10 tisuća dnevnih slučajeva prvi put otkad je izbila pandemija, ali i u četvrtak, porast koji je doveo do toga da zemlja postroži mjere karantene u nekim provincijama. Argentina je prijavila vrlo visoku stopu pozitivnih slučajevima, iznad 40 posto, među onima koji se testiraju, što je uz Meksiko i Boliviju jedna od najviših u svijetu.

U 13 dana dogodio se porast slučajeva sa šest na sedam milijuna u Latinskoj Americi, što su dva dana više nego zadnji put kad je zaraza porasla za milijun slučajeva.

Četvero novozaraženih u Virovitičko-podravskoj županiji

8:20 – “Prema dobivenim podacima, s područja Virovitičko-podravske županije, od 41 poslanog uzorka za srijedu 26. kolovoza, 37 ih je bilo negativno, a četvero je novozaraženih na virus SARS CoV-2, naglasili su iz Stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije. Od njih četvero, muškarac srednje životne dobi je kontakt već od ranije zaražene osobe. Drugi muškarac se zarazio u svatovima, dok se za mlađu djevojku i muškarca, još utvrđuje gdje su „pokupili virus“. Svi imaju blagu kliničku sliku i nalazi su u kućnoj samoizolaciji. Do sada je s područja Virovitičko-podravske županije testirano 2.988 osoba”, naglasili su kasno sinoć u županijskom Stožeru civilne zaštite.

Sociolog otkrio zbog čega bi ljudi mogli tajiti simptome zaraze

8:02 – Sociolog Ivan Balabanić u razgovoru za Večernji list isktaknuo je kako postoji opasnost od prešućivanja moguće zaraze koronavirusom. Naime, ocijenio je da je u nas i dosad bila praksa da ljudi kod viroza, pa i gripe, nisu bili brižni prema drugima i pazili da ih ne zaraze, već su odlazili na posao, bojeći se smanjenja plaće tijekom bolovanja ili otkaza. Poslodavci su također smatrali da viroze nisu razlog za nedolazak na radno mjesto.

“Može se očekivati da će ljudi koji nisu u rizičnoj skupini niti članovi njihovih obitelji zbog egzistencijalnih razloga, smanjivanja plaće u samoizolaciji skrivati simptome COVID-a. Mnogi zaraženi ni sada ne žele otkriti kontakte koji ih mole da ih ne odaju zbog odlaska u samoizolaciju ili drugih razloga. I prema dosadašnjim iskustvima epidemiologa i Stožera, ljudi su i dosad izbjegavali otkriti kontakte jer bi im to, primjerice, omelo odlazak na odmor. Nova bolest i nosi stigmatizaciju i ljudi će odvagnuti koja im je osobna korist i šteta od (ne)prijavljivanja simptoma, pa ako je veća financijska šteta za njihovu obitelj nego korist bit će skloniji neprijavljivanju i pritom neće vidjeti štetu po druge ljude. No, ako procjene da je sankcija zbog neprijavljivanja zaraze ili sumnjivih kontakata veća od koristi koju će time dobiti, onda tome neće pribjegavati”, govori Balabanić.

HZJZ do daljnjega zabranio posjete učeničkim i studentskim domovima

7:54 – Hrvatski zavod za javno zdravstvo sinoć je objavio nove upute za sprječavanje širenja epidemije COVIDA-19 u učeničkim i studentskim domovima. Istaknuli su kako je važno držati se općih preporuka o sprječavanju širenja bolesti.

Posebno su naglasili kako je potrebno sve aktivnosti provoditi tako da se smanje susreti uživo, a do daljnjega su zabranjeni svi posjeti domovima, osim onih nužnih za zaštitu zdravlja, sigurnosti i obrazovanja.

Hrvatska od 1. rujna na slovačkoj crvenoj listi

7:46 – Slovačko vijeće epidemiologa objavilo je nova pravila za borbu protiv širenja koronavirusa koja će vrijediti od 1. rujna i dodalo nekoliko zemalja na crvenu listu rizičnih odredišta među kojima i Hrvatsku, prenijeli su u petak slovački mediji. Nakon rasta broja novozaraženih u zemlji, među kojima ima i veliki broj uvezenih slučajeva – najviše iz Češke i Hrvatske – vijeće epidemiologa odlučilo je proširiti popis rizičnih zemalja koji sada uključuje i Hrvatsku, Francusku, Španjolsku, Nizozemsku, Belgiju i Maltu, prenose mediji.

Ministar zdravstva Marek Krajči rekao je da su identificirana najkritičnija područja zemlje – Bratislava i okolica, Trenčin i Rožnava – te da će ključna mjera u predstojećem periodu biti nošenje maski. “Ne želimo striktne mjere karantene zbog utjecaja na ekonomiju”, rekao je Krajči. Među zemljama na crvenoj listi nije se zasad našla Grčka, premda slovačke vlasti od rujna ne preporučuju turistička putovanja u tu zemlju. Krajči je rekao da se očekuje kako će se i u toj zemlji situacija pogoršati pa bi i Grčka mogla uskoro biti dodana na crvenu listu.

Za dolaske iz zemalja s crvene liste obavezna je karantena u trajanju od deset dana, a najranije petog dana po dolasku moguće je obaviti test na covid-19. Ako je test negativan karantena više nije obavezna. Iznimka od ovog pravila dopušta se za sve koji se ne uspiju naručiti za test prije isteka 10-dnevne karantene a došli su u zemlju iz neke od članica EU-a i nemaju baš nikakve simptome bolesti. Vlasti očekuju da bi se takva situacija mogla dogoditi u prvom tjednu rujna kad će se mnogi slovački turisti vratiti u zemlju.

“Ako se deseci tisuća turista vrate odjednom u zemlju, naši kapaciteti za testiranje neće biti dovoljni”, rekao je Krajči. Vlasti zasad neće koristiti aplikaciju za karantenu, već će se oslanjati na odgovornost građana. Kršenje karantene ipak predstavlja kazneno djelo i prekršitelji mogu biti kažnjeni.

Poljska zabranjuje letove iz 46 zemalja, među njima i Hrvatska

Jučer – Poljska će zabraniti letove iz 46 zemalja od 2. rujna, a među pogođenima nalazi se i Hrvatska, stoji u nacrtu zakona objavljenom u četvrtak, dok se zemlja bori s porastom broja zaraženih koronavirusom. Ta je odluka dio ciljanih mjera poljske vlade koja ovaj puta pokušava obuzdati virus bez potpune karantene.

Hrvatska na danskoj narančastoj listi

Jučer – Hrvatsko veleposlanstvo u Kopenhagenu objavilo je na Facebooku da Hrvatska zajedno s Francuskom prelazi u narančastu kategoriju preporuka za putovanje. “Hrvatska, uz Francusku, će od 29. kolovoza u ponoć biti u narančastoj kategoriji preporuka za putovanje. Molimo hrvatske državljane da se od tada ponovno detaljnije informiraju i o uvjetima ulaska u Dansku za državljane iz država u narančastoj kategoriji.”

U Međimurju preporučeno otkazivanje većih manifestacija

Jučer – “S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u Međimurskoj i susjednim županijama, početak nastavne godine, Stožer civilne zaštite Međimurske županije manifestacije na kojima se okuplja veći broj osoba, smatra visoko rizičnima kada je riječ o pojavi i širenju virusa. S ciljem očuvanja zdravlja stanovništva, odnosno sprječavanja širenja virusa Stožer CZ MŽ-a do daljnjega preporučuje odgodu svih planiranih manifestacija na kojima se okuplja veći broj osoba i koje nije moguće nadzirati, tj. kod kojih nije moguće provoditi nadzor u smislu kontrole provođenja svih propisanih epidemioloških mjera i evidentiranja prisutnih osoba na istima (primjerice proštenja, sajmovi, koncerti na otvorenom, zabavni parkovi…)”, savjetovao je međimurski Stožer civilne zaštite.

Nove mjere u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Jučer – Načelnik Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije, Joško Cebalo predstavio je prijedlog nužnih epidemioloških mjera, koje je uputio Nacionalnom stožeru civilne zaštite.

“Broj osoba na svadbenim svečanostima se ograničava na 50, isto je i na komemoracijama i pogrebima, a ožalošćenima se ne može obratiti bliskim kontaktom. Privatne svečanosti mogu se organizirati samo u krugu obitelji i na njima ne smije biti više od 20 osoba. Vjerski obredi, manifestacije, izložbe i slični događaji se mogu održavati i dalje, ali uz provođenje svih sigurnosnih mjera, no ako su u zatvorenim prostorima, nužno je držati distancu od dva metra i nositi maske. Naš prijedlog je da se mjere primjenjuju od ponedjeljka na rok od 14 dana”, izvijestio je Cebalo.