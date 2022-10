Voditelj Zoran Šprajc u večerašnjoj emisiji Stanje nacije odlučio je istražiti tko to ruši našu vlast i vladu.

"Za početak trebalo bi privesti i ispitati Peđu Grbina, Sandru Benčić i Nikolu Grmoju. Waterboarding za Grbina i Grmoju, ganga i rera za Sandru Benčić, propjevat će i oni i ona. Jer stvarno je nedopustivo da oporba ruši vlast, nije vlast došla na vlast da bi bila oporba, pogotovo ako su komunisti došli na vlast jer oni kad jednom dođu nikad ne odu.

Eto, neki se oporbeni elementi ismijavaju s Andrejem Plenkovićem i njegovim komunističkim narativom pa kažu da je pukao ko patkica, a ne znaju jalnuši ni razliku između patkice i kokice jer se ispravno kaže da je Andrej Plenković s ovim tezama o unutarnjim i vanjskim neprijateljima, pukao ko kokica, a ne da je puko ko patkica. Ali da čujemo što o tezama druga Plenkovića da je nezadovoljstvo s našom Vladom uvezeno iz inozemstva kao dio međunarodno orkestrirane akcije, kaže najveći drug naših naroda i narodnosti.

'Normalnije je od onoga što priča izabrana patkica'

'Neki kažu da je ovo odraz onoga što se događa u Francuskoj, Njemačkoj, Češkoj i tak dalje. Nije to tačno. Nije to odraz toga. To je odraz one naše slabosti koja se nagomilala i koju mi danas moramo rješavati, a ne kriviti neke utjecaje izvana i tako dalje', kazao je Tito.

Dakle naizgled je i drug Tito u jednopartijskoj socijalističkoj diktaturi zvučao razumnije, svjesnije i normalnije od onoga što danas priča demokratski izabrana patkica, pardon kokica, ali samo naizgled.

Evo žive potvrde da se orkestrirana akcija za rušenje našeg kokičara doista vodi iz inozemstva. I to ne iz Rusije ili Bjelorusije, to su inače dvije različite zemlje, ističem to samo zbog ovih iz SDP-a koji ne znaju razliku između patkice i kokice, pa da ih ne zbuni ovo Rusija-Bjelorusija, nego ni manje ni više nego se ta akcija za rušenje vlasti Andreja Plenkovića vodi iz Švicarske", rekao je Šprajc, a što je još rekao pogledajte u videu.