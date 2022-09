U RTL-ovom Stanju nacije, Zoran Šprajc se osvrnuo i na zelenu renesansu metropole.

Iz Zagreba stižu samo dobre vijesti. Tomislav Tomašević i Možemo ozbiljno rade na projektu Zeleni Zagreb. Nakon što će problem zbrinjavanja gradskog otpada riješiti sa žutim vrećicama, počelo je širenje pješačkih zona i zelenih površina. Nova pješačka zona u Vlaškoj ukrašena golemim betonskim žardinjerama na kojima nam zavide od Temišvara do Kabula još nije zaživjela - ali na njoj nitko nije ni poginuo, što je isto dobra vijest. To je naime najkraća pješačka zona na svijetu koja se nalazi između dvije ulice s izrazito gustim prometom.

Iz grada poručuju da će ovako lijepo uskoro izgledati I Masarykova ulica koja će se također zatvoriti za promet i postati pješačka zona, naravno također će biti ukrašena s betonskim ljepoticama kako bi i taj dio grada izgledao kao Temišvar.

Već je izrasla paprat, šikara...

Ipak projekt Zeleni Zagreb najviše dolazi do izražaja u najužem centru grada, na križanju Petrinjske i Đorđićeve ulice. Ondje je donedavno stajala zgrada urušena u potresu a nakon što je ruševina nakon dvije godine konačno uklonjena tu je uređena lijepa zelena oaza. Izrasla je visoka trava, paprat, raslinje, šikara, stanari kažu kako su već viđeni i sitni glodavci, miševi i štakori, uskoro će valjda i zmije, za njima mungosi, a tko zna jednog dana to će možda biti i igralište tigrova i drugih zvijeri. Uglavnom, Možemo planiraju da bi do 2035. godine Zagreb mogao doista izgledati kao pravi Zeleni grad, budućnost samo što nije stigla!