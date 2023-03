Zoran Šprajc u Stanju Nacije čestitao je sinu predsjednika na osvojenoj stipendiji grada Zagreba. Ali nije zaboravio i njegovu majku. "Mama je bila ljuta što marko među zaključenim ocjenama ima dvije četvorke, pa se malo istresla po Markovoj profesorici" . Iz gradske komisije ističu da bi i bez te dvije petice Marko dobio stipedniju. "U to uopće ne sumnjamo", dodaje Šprajc.

"No to je malo nezgodno jer malo poveću stipendiju plaćamo i Markovom tati i to na prestižnom predsjedničkom učilištu gdje stipendisti na raspolaganju imaju vile, jahte, brodove. Tata Zoran baš ima high-life studentski život, kojeg i mi high-life plaćamo", ističe u svom stilu Šprajc.

