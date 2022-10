Voditelj Zoran Šprajc u večerašnjoj emisiji Stanje nacije komentirao je dolazak predsjednice američkog Zastupničkog doma, Nancy Pelosi, u Zagreb.

"Iskreno oduševljena kako Andrej Plenković rješava ove zamršene situacije s narodom, državom i ludnicom bila je i predsjednica američkog Zastupničkog doma gđa Nancy Pelosi. Ona je došla u Zagreb na događaj koji se službeno zove Krimska platforma, a zapravo je riječ o snimanju novih nastavaka popularne RTL-ove serije Krim tim. U seriji sad sudjeluju glumci iz cijelog svijeta pa su zbog tog snimanja dva dana bile zatvorene ključne gradske prometnice ali Zagrepčani su već navikli da je njihov grad odlična kulisa za holivudske filmove. Bez obzira radilo se o filmovima katastrofe ili profinjenim trilerima u kojima se govori o upletenosti članova vlade u kriminalne radnje i iznenadnim hapšenjima u cik zore.

Uglavnom kad je gospođa Pelosi vidjela kako Andrej Plenković vodi svoj Krim tim morala ga je pohvaliti njegovom glavnom dubleru.

'Milanović dobiva Oscara'

Ipak bez obzira što se u Zagrebu eto okupila vrhunska glumačka ekipa, s Nensi Pelosi kao glavnom zvijezdom naš najveći glumac, kralj teatra, dobitnik Oskara za predsjednika Republike Zoran Milanović, za Nensi Pelosi nije imao vremena.

'Milanović Amerikanci su tražili sastanak ja danas ne mogu i to je to. Ali gospođa Pelosi nije izvršna vlast, to su kurtoazni sastanci drugo ona za dva tjedna ionako više neće biti, dakle ona je nothingburger, ništa', rekao je Milanović.

Eeee i sad vidite zašto je ovaj čovjek prvorazredni glumac, kralj teatra, kralj Lear i dobitnik Oscara za predsjednika Republike. Jer ovu rolu je odigrao tako suvereno, tako uvjerljivo da su Robert DeNiro, Jack Nicholson i Leonardo DiCaprio desetine puta pogledali ovu snimku ne bi li uspjeli skinuti taj cool mod, tu mimiku i gestu a od svojih scenarista su tražili da im više ne dolaze bez ovako dobrog teksta: Gospođa Pelosi nije izvršna vlast, to su kurtoazni sastanci, to nije moja razina, ona je nothingburger", rekao je Šprajc u svojem komentaru, a što je još rekao - pogledajte u videu.