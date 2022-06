"Neki su mediji objavili kako je predsjednik Republike Zoran Milanović kasnio na susret s finskom premijerkom Sannom Marin i kako ga je ona zbog toga morala čekati u Uredu Predsjednika. Međutim, iz Ureda predsjednika su priopćili kako su to zlonamjerne tvrdnje jer da nije čekala ona njega nego on nju, što se lijepo vidi i na našim snimkama", rekao je Zoran Šprajc u Stanju nacije.

Njegov komentar prenosimo u cijelosti.

A kad je Sanna Marin na kraju i došla u dvoranu za prijeme nije stajala na poziciji ispred zastava kako je predviđeno protokolom, objavili su iz Ureda Predsjednika. Da, da, baš su tako Milanovićevi paževi priopćili, zamjerili su finskoj premijerki, što nije stajala na točno propisanoj poziciji ispred zastava u trenutku kad se veliki vođa, lider slobodnog svijeta i gospodar muha veličanstveno pojavio na vratima zajedničkih odaja.

'Umjesto da ponizno čeka Kralja Balkana...'

Kako bi prisnažili tu primjedbu Milanovićevi paževi su u priopćenju još naveli i "kako su tako učinili, dakle disciplinirano stajali i čekali ispred zastava, baš svi dosadašnji gosti u Uredu predsjednika Republike”. Otprilike kao da je riječ o priopćenju Buckinghamske palače koja je uvrijeđena jer je zamislite netko narušio njezin tisućljetni protokol.

I sad evo, zgroženo si misle u Uredu Predsjednika, umjesto da finska premijerka stoji ispred zastava i ponizno čeka Kralja Balkana, lujka se otela kontroli i počela šetkati po dvorani za prijeme i razgledati djela hrvatskih slikara koji su usput budi rečeno, konačno nekoga na Pantovčaku zainteresirali. Pogled joj je prvo privukla slika Grad Varaždin Miljenka Stančića, a potom je bacila oko i na sliku Svjetionik Mencija Klementa Crnčića. I to joj je vjerojatno bilo i najbolje provedeno vrijeme na Pantovčaku.

Ali usprkos tomu što finska premijerka nije u stavu mirno dočekala Direktora svemira, nego je zabadala nos u njegove slike on je s njom ipak održao susret. I ne samo to, prema priopćenju njegovih vazala izgleda da će naš predsjednik i finskoj premijerki i Finskoj ipak dozvoliti ulazak u NATO. Kažu u priopćenju da im je dao načelnu podršku. Doduše, za to ga nitko nije ni pitao, Sanna Marin je došla do njega isključivo zato što je pristojna dama koja poštuje Hrvatsku i hrvatske institucije ma koliko beznačajne bile, ali nema veze, veliki je gospodin naš prisjednik.

Putin je najgori po čekanju na prijem

Inače najpoznatiji po tome da goste ponižava tako da moraju čekati na prijem je ruski predsjednik Vladimir Putin - Psiho. Prema tablici koju je svojedobno napravio Reuters Putin svoje goste obično pušta da ga čekaju između 30 minuta i 3 sata.

Najpristojniji je bio prema kraljici Elizabeti, nju je pustio da čeka samo 14 minuta, japanski premijer Shinzo Abe morao ga je čekati puna tri sata koliko ga je čekala i ukrajinska premijerka Julija Timošenko. Još je gore prošao bivši ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič, a najviše je zavitlavao našu Mutti, Angelu Merkel. Njemačka kancelarka morala ga je čekati 4 sata i 15 minuta.

I kad ga je napokon dočekala, psiho je na nju pustio neko svoje pseće čudovište, jer zna da se kancelarka boji pasa.