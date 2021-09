Direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić u Novalji je u srijedu na koordinacijskom sastanku HTZ-a sa turističkim zajednicama (TZ) s područja klastera Lika-Karlovac najavio nove promotivne aktivnosti i kampanje za jesen, među kojima i projekt "Mjesec hrvatskog turizma".

O tom su sastanku izvijestili iz HTZ-a (Hrvatske turističke zajednice), dodajući da je cilj novih promotivnih aktivnosti HTZ-a za jesen poticanje domaćeg i ukupnog turističkog prometa u posezoni.

Ne iznoseći više detalja, iz HTZ-a ističu da će na jesen pokrenuti i nove kampanje "Thank you" za strana tržišta i kampanju sa Googleom.

Trenutno boravi više od 550 tisuća turista

Za ovogodišnje kampanje i promotivne aktivnosti, poput "Safe stay in Croatia", "Trust me, I've been there" i "Doživi domaće. Istraži ruralnu Hrvatsku!" kazao je da su ostvarile odlične rezultate, te su, uz dobro pripremljenu sezonu, pridonijele i pozitivnim turističkim trendovima ove godine, kao i tržišnoj poziciji Hrvatske kao jedne od najsigurnijih destinacija na Mediteranu.

Staničić je na sastanku zahvalio svim turističkim djelatnicima na rezultatima, iznoseći nove brojke po kojima je u Hrvatskoj u dosadašnjem tijeku godine ostvareno više od 72 milijuna noćenja ili 46 posto više nego u isto vrijeme lani, što je i 76 posto rezultata iz 2019.

U Hrvatskoj trenutno boravi više od 550 tisuća turista, većinom stranih, dodao je Staničić, uz kojeg su na sastanku bili direktori TZ Ličko-senjske županije Ivan Radošević i TZ Karlovačke županije Željko Fanjak te predstavnici 18 TZ-ova s područja klastera Lika-Karlovac.

Sezona na kontinentu i dalje traje

Radošević je dosadašnje rezultate u turizmu Ličko-senjske županije ocijenio vrlo dobrima, s oko 2,4 milijuna ostvarenih noćenja, što je porast od gotovo 40 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

"Približili smo se brojkama iz predpandemijske 2019., odnosno trenutno smo na oko 80 posto rezultata iz 2019.", kazao je Radošević.

I Fanjak je rezultate u Karlovačkoj županiji ocijenio vrlo dobrima, ističući da sezona na kontinentu i dalje traje. Očekuju više od dosadašnjih oko 330 tisuća noćenja ove godine, što je u odnosu na 2020. rast od 85 posto.

Na koordinaciji se, kako dodaju iz HTZ-a, razgovaralo i o turističkoj pristojbi i članarinama, strateškim projektima i marketinškim dokumentima, aviolinijama, nautici, udruživanju turističkih zajednica i drugima temama.