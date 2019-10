STANARI ZG KVARTA NA RUBU SNAGA: ‘Šizofren muškarac vozi se u liftu s nožem, baca fekalije na prozore, jednu susjedu pogodio opuškom u oko’

Problematičan susjed psihički je bolesna osoba koja od mladih dana boluje od shizofrenije

Susjed koji viče, pljuje po liftu i baca fekalije kroz prozor noćna je mora stanara koji se nakon još jedne neprospavane noći u nizu bude uz prizore koji izazivaju gađenje.

U rano jutro reporter Mato Barišić i ekipa emisije ‘Provjereno’ dolaze na mjesto događaja gdje ih dočekuje nesvakidašnji prizor – ogorčeni stanari koji zasukanih rukava čiste svoje prozore. Za tugu i bijes koje osjećaju odgovoran je susjed koji je psihički bolestan i treba mu pomoć. No pomoć ne stiže, unatoč brojnim vapajima očajnih stanara. Emisija ‘Provjereno’ donosi priču o stanaru koji svojim susjedima već mjesecima zagorčava život, a problemu se ne nazire kraj.

S osmog kata baca fekalije kroz prozor

Stanari zagrebačke zgrade nemali broj puta uvjerili su se u problematično ponašanje susjeda koji je srušio stanarku s djetetom, a drugu pogodio opuškom u oko. Slični događaji nižu se svakodnevno, a susjedi ne znaju kako tome stati na kraj. Susjed već tri tjedna s osmog kata baca fekalije kroz prozor, a stanari su prisiljeni spavati sa zatvorenim prozorima: “To je užas. Da nitko ne reagira, ja to ne mogu zamisliti. Zvati socijalnu skrb, policiju… Sreća da sam zatvorio prozor. Sve bi unutra išlo”.

No neki od njih nisu bili te sreće, a spavanje s otvorenim prozorom rezultiralo je stravičnim prizorima ujutro.

Problematičan susjed psihički je bolesna osoba koja od mladih dana boluje od shizofrenije. Dok uzima odgovarajuće lijekove, njegovo je ponašanje pod kontrolom. No stanari nikada ne znaju kako će reagirati kada ga vide: “Kad je on pod tabletama, on je dobar. Pozdravi, kako ste, šta ste. Zna kad je pod tabletama. Ali kad nije, tu nastaje problem”.

Vrata ne otvara ni policiji

Iako stanari zgrade imaju razumijevanja za susjedovu bolest, na agresivne prizore i svakodnevne probleme nitko ne ostaje ravnodušan: “To što je bolestan ne opravdava način… ipak, tu su i mala djeca u pitanju. Mjesec dana se s nožem u ruci vozio u liftu. Nikome nije svejedno”.

S problematičnim susjedom gotovo nitko ne komunicira jer svoja vrata ne otvara nikome, pa čak ni policiji. Osoba koja možda svojih postupaka nije svjesna, suživot čini nemogućim, a stanarima zgrade nestaje strpljenja. Unatoč tome, nitko ne upire prstom u njega jer su svjesni njegove bolesti. No pitaju se kako je moguće da za problem znaju liječnici, psihijatrijska ustanova, policija, Centar za socijalnu skrb, čak i samo Ministarstvo, a da problem nitko ne uspijeva riješiti? I da pritom traje godinama!

Reporter Mato Barišić zajedno s ekipom emisije ‘Provjereno’ potražio je odgovore.

Emisiju ‘Provjereno’ pogledajte danas u 22:15 na Novoj TV.