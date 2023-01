U četvrtak navečer u Dnevniku HRT-a emitirana je snimka koju su večer ranije snimili stanari novozagrebačkog naselja Središće. Na snimci se vidi kako radnici Čistoće sve spremnike s razvrstanim otpadom - plastičnim, papirnatim, mješovitim i biootpadom - ubacuju u isto vozilo.

''Zgrožena sam, nemam što reći, ja stanujem na istočnoj strani pa ne vidim to uvijek, ali sad mi je jasno zašto to rade noću. To ipak danju ne bi mogli raditi pred svim stanarima i prolaznicima'', kazala je za HRT Dragica Lazić, predstavnica stanara zgrade pred kojom se dogodio taj neselektivni noćni utovar.

Čistoća: Radi se o izoliranom incidentu

Iz Čistoće su se ispričali. Kažu da se radi o izoliranom incidentu.

''Tijekom odvoza komunalnog otpada u Ulici Savezne Republike Njemačke 6, 4. siječnja 2023. godine, nekoliko radnika Čistoće je prilikom pražnjenja spremnika prekršilo strogo i jasno propisan protokol o postupanju s komunalnim otpadom. Kad se utvrde sve relevantne činjenice, sudionici i odgovorni će biti sankcionirani. Ovakvo postupanje je suprotno svim pravilima naše djelatnosti, zakonskim obvezama o gospodarenju otpadom, ugledu ostalih kolega iz Čistoće te ugledu Čistoće kao davatelju javne usluge odvoza komunalnog otpada koja u suradnji sa svojim korisnicima uspostavlja sustav održivog gospodarenja otpadom gdje je odvajanje otpada prioritet'', odgovorili su iz Čistoće na upit Jutarnjeg lista.

Grad plaća milijunske penale zbog lošeg razvrstavanja

Dodali su kako bilježe porast količine odvojeno prikupljenog otpada kojeg predaju privatnim tvrtkama, dok je količina miješanog otpada koji se odlaže na Jakuševec u padu od 1. listopada. Na odlagalištu kraj Save trebao bi završiti sav otpad jer se tamo nalazi distributivni centar. Miješani komunalni se baca na postojeće brdo smeća, iz glomaznog se vade vrijedne sirovine, a biootpad završava u kompostani. Što se tiče biootpada, Grad ima ugovor s C.I.O.S. grupom Petra Pripuza, ali ga, prema tvrdnji zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, ne konzumira jer su im vlastiti kapaciteti dovoljni.

Zbog loših rezultata prilikom razvrstavanja otpada, Grad Zagreb godinama plaća penale Europskoj uniji - 10 milijuna kuna godišnje.