Snimku gomile štakora kako bezbrižno šeću i večeraju na tržnici na Kvatriću, poslao je čitatelj, piše Danas.hr.

Desetak štakora, nije se nimalo uplašilo ljudi, a bili su vrlo blizu kafića i tržnice kojom dnevno prođe stotine ljudi.

U rujnu smo pisali o najezdi štakora u blizini glavnog zagrebačkog Trga. Obrok im je otpad iz kontejnera, a smeća ima za poželjeti.

"Štakor može imati pet puta trudnoću u godinu dana. Jedna trudnoća do 21 dan gdje on može okotiti od sedam do 14 mladih. Sad vi razmislite, to je samo za jednu ženku. Znači, koliko tu ženki ima, kolika je to obitelj", rekla je tada sanitarna inženjerka Elma Smajić.

