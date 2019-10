SRUŠENI APSOLUTNI REKORDI OTKAD POSTOJE MJERENJA! Ipak, svemu jednom dođe kraj, Vakula najavljuje: Stiže promjena…

Ponegdje se čak može dogoditi da i srednje najviša temperatura zraka cijeloga listopada bude rekordna, unatoč onom svježijem razdoblju na njegovu početku, a i na kraju, kada će vremenu primjerenijem dobu godine pridonijeti i kiša, navodi Vakula

Sljedećih će se dana, sve do početka novoga tjedna, a u južnijim hrvatskim krajevima vjerojatno i do kraja mjeseca, ionako već neuobičajeno dugo i toplo razdoblje dodatno produljiti, te odstupanje od prosječne temperature zraka još više povećati. Pritom će u četvrtak u mnogim krajevima biti toplije nego u srijedu, tijekom koje su magla i niski oblaci onemogućili porast temperature do rijetko doživljenih vrijednosti u listopadu. No, u četvrtak će ih ponovno biti. Nadam se bez novih rekorda, poput onih izmjerenih u utorak, kada je u Kninu izmjereno čak 28,6 °C – najviša temperatura zraka tako kasno u godini na toj meteorološkoj postaji DHMZ-a. U srijedu “mrvicu” niža – 28,5 °C! Inače, prosječna je za ovo doba godine “samo” oko 18 °C. I dok je kninski listopadski rekord od 31,6 °C iz 1986. godine ostao sačuvan – virovitički je “pao”! Od ovoga je utorka najviša temperatura zraka izmjerena na klimatološkoj postaji Virovitica 27,9 °C, što je za 0,1 °C više od dosadašnjeg rekordna izmjerenog 3. listopada 1985. godine. A mjeri se od 1951., navodi meteorolog Zoran Vakula za HRT.

Dodaje kako su se i u Zagrebu dogodile iznimnosti.

“Ne samo novi rekordi na 21. i 22. listopadski dan, nego nikada do sada tako kasno u godini temperatura zraka nije tri dana u nizu bila 24 °C i viša. I zbog tih iznimnih vrijednosti, i zbog ostalih posljednjih desetak dana – ovo je razdoblje među najtoplijima u povijesti mjerenja ovog dijela godine, pa i uopće tako kasno nakon ljeta, a u većini krajeva čak i najtoplije!”, navodi Vakula.

A unatoč zahladnjenju u sljedećem tjednu, dodaje Vakula, velika je vjerojatnost i da srednja najviša temperatura zraka ovogodišnjih posljednjih 20 listopadskih dana – od 12. do 31. listopada, a mjestimice u Dalmaciji i još poneki dan prije – bude rekordno visoka.

“Ponegdje se čak može dogoditi da i srednje najviša temperatura zraka cijeloga listopada bude rekordna, unatoč onom svježijem razdoblju na njegovu početku, a i na kraju, kada će vremenu primjerenijem dobu godine pridonijeti i kiša”, objavio je Vakula.

Detaljniju prognozu o tome kakvo nas vrijeme čeka idućih dana, za HRT donosi Tomislav Kozarić iz Službe za vremenske analize i prognoze DHMZ-a.

Četvrtak: Većinom sunčano i relativno toplo, ujutro ponegdje magla

“I u četvrtak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu u početku biti magle i niskih oblaka, vjerojatno češće nego u srijedu. A zatim će danju biti sunčano uz slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 7 do 9 °C, a najviša dnevna oko 25 °C. U središnjoj Hrvatskoj ujutro i dio prijepodneva opet maglovito, ali je u najsjevernijim krajevima magla manje vjerojatna jer će zapuhati jugozapadni vjetar. Vjetar u Međimurju poslijepodne može biti i umjeren. Najviša temperatura od 23 do 26 °C”, navodi Kozarić.

Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, a osobito će u noći i ujutro biti niskih oblaka i mjestimične magle. U gorju sunčano, uglavnom u Lici ujutro s maglom. Prema otvorenom moru zapuhat će slabo do umjereno jugo, uz malo do umjereno valovito more, a u Gorskom kotaru do umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura od 6 °C u Lici do 16 °C na otocima.

U Dalmaciji pretežno sunčano, a magla je manje vjerojatna nego u srijedu i vjerojatno će biti samo ponegdje u njezinoj unutrašnjosti. Zapuhat će slabo i umjereno jugo, uz malo i umjereno valovito more, osobito na otvorenom. Najviša temperatura od 23 °C na otocima do 27 °C u unutrašnjosti Dalmacije.

Podjednaka najviša temperatura bit će i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će i dalje biti sunčano. Ujutro burin, a danju uglavnom slab jugoistočni vjetar, uz malo valovito more temperature i do 23 °C. Najniža temperatura zraka na moru oko 17 °C, u zaobalju niža.

Do ponedjeljka većinom suho i sunčano, a od utorka promjena!

“I u nastavku tjedna u unutrašnjosti će u jutarnjim satima biti magle, a u subotu najčešće i uz njezino najdulje zadržavanje – stoga i dalje oprez u prometu. Danju će prevladavati sunčano. Iako će biti toplije od prosjeka, temperatura zraka bit će niža nego prošlih dana – i jutarnja i dnevna. Idući tjedan očekuje se porast naoblake i oborine, sjeveroistočni vjetar i zahladnjenje, pa nije na odmet ovaj tjedan što bolje iskoristiti. Na Jadranu do ponedjeljka pretežno sunčano uz slabu i umjerenu buru i sjeverozapadnjak, početkom petka još ponegdje i jugo. Najviše vedrine očekuje se tijekom vikenda, osobito u subotu. Temperatura zraka bez veće promjene, isto tako i temperatura mora, pa će ovaj tjedan još biti i prilike za kupanje. Naravno, idući tjedan i na Jadranu se očekuje promjena vremena”, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić.