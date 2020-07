SRUŠENA ‘NOVA’ ZGRADA U CENTRU ZAGREBA: Vlasnici ubrzali planove i otkrili što će tamo sada sagraditi

Rušenje zgrade mnoge je iznenadilo jer je zgrada izvana odavala izgled relativno novoga zdanja

Tvrtka Best in Parking, novi vlasnici parkinga i zgrade na atraktivnoj zagrebačkoj adresi Petrinjska 53-55, nakon potresa su se susreli s pucanjem zida sa sjeverne strane objekta. Iz tog razloga jučer je uklonjena njihova zgrada u Palmotićevoj 56/4, smještena unutar tog bloka.

Novi vlasnici koji su zgradu od RBA banke kupili prije godinu dana kao i dva zemljišta na kojima su parkirališta, dugoročno su ovdje planirali veliki novi projekt, međutim nisu se s njime žurili.

“Planirali smo od početka razviti projekt, sličan manjem Cvjetnom prolazu, s podzemnom garažom, trgovačkim dijelom i hotelom od pet zvjezdica, ali za nekih pet godina, jer nije nam se žurilo. Imamo dobre prihode od parkinga, a zgrada koja se sad uklanja, bila je iznajmljena uspješnoj IT tvrtki i bili smo jako zadovoljni. Potres nas je šokirao i ubrzao buduće poteze”, rekao je za Jutarnji list Alen Zulfikarpašić, prokurist tvrtke Best in Parking, čiji je direktor Johann Breiteneder iz Beča, a osnivač Best in Parking – Holding AG iz Austrije.

Bila je loše napravljena

Uklonjena zgrada bila je vrlo loše napravljena, a sve takve zgrade u potresu su pretrpjele teška oštećenja. Imala je prizemlje od tri kata sagrađenih od cigle negdje 60-ih godina, a potom su vjerojatno 90-ih godina ovdje nadodana tri kata od armiranog betona.

“Sjeverni zid je u potresu popucao po dijagonali kompletno. Sad čistimo parcelu, a potom smo na jesen planirali sastanke s arhitektima i Društvom arhitekata Zagreb. Po propisima nužno je raspisati urbanistički plan uređenja i javni natječaj. Podržavaju nas i susjedi s kojima smo nedavno razgovarali jer žele da se ovdje nešto lijepo uredi. Hoće li tu biti i hotel, vidjet ćemo zavisno od situacije s koronom, ali podzemna garaža i luksuzno stanovanje sigurno”, kazao je Zulfikarpašić.

Zgrada je imala sve potrebne dozvole. Kupljena je od Raiffeisena, a prije toga vlasnik je bio Gramat. Za procjenu su angažirani privatni statičari koji su je pregledali.

Inače, rušenje zgrade mnoge je iznenadilo jer je zgrada izvana odavala izgled relativno novoga zdanja no to je bio privid. Na presjeku zgrade se vidi kako se njezina struktura sastoji od zapravo dva različita materijala, jednoga staroga, te modernih materijala koji su nadograđeni u posljednja dva desetljeća, a možda i ranije. Na staru trokatnicu sagrađenu od cigle, dograđena su bila još tri kata napravljena od armiranoga betona, što je čitavu strukturu učinilo jako nestabilnom što se pokazalo kobnim u vrijeme potresa.