SRPSKI TEOLOG PROZVAN ZA GOVOR MRŽNJE U KNINU SVE DEMANTIRA: ‘Nemam nikakve veze s tom objavom, baš nikakve’

U srijedu je na njegovoj stranici objavljen video u kojem se govori o Kninu kao gradu Republike Srpske Krajine i spominje kako će hrvatska zastava na kninskoj tvrđavi biti zamijenjena

Teolog i humanitarni djelatnik Miloš Stojković boravio je ovih dana, kao povjerenik poznatog pravoslavnog Manastira Hilandar za humanitarni rad, u Šibensko-kninskoj županiji.

Stojković je bio u Kninu, Kistanjama i Đevrskama u sklopu humanitarne akcije koju je provela organizacija “Ujedinjena Srbija”. Riječ je o humanitarnoj karavani koja ima za cilj obilazak srpskog stanovništva uz naglasak na promociji mira i tolerancije.

Međutim, u srijedu je na njegovoj stranici objavljen video u kojem se govori o Kninu kao gradu Republike Srpske Krajine i spominje kako će hrvatska zastava na kninskoj tvrđavi biti zamijenjena.

Tvrdi da nema veze s tom objavom

Gradonačelnik Knina Marko Jelić, koji je delegaciju iz Srbije i primio, rekao je za ŠibenikIN da se na Stojkovićevoj Facebook stranici pojavio video u kojemu je srpski humanitarac i teolog govorio kako je “Knin grad Republike Srpske Krajine” te da će se “zastava na Kninskoj tvrđavi zamijeniti”.

“Nemam nikakve veze s tom objavom, ali baš nikakve! Kao što se jasno može vidjeti, ja sam označen u objavi. Nigdje me na videu nema, niti mog lika niti bilo čega. Marko Jelić i ja smo jedan do drugog dali izjavu na Tvrđavi, rukovali se, grlili i jasno sam za RTS rekao sve onako kako mislim”, rekao je Miloš Stojković.

Stojković tvrdi da je sporni video s Kninske tvrđave snimio netko drugi, a da se na njegovu profilu pojavio jer ga je autor uratka označio u objavi.

“S čovjekom koji je govorio mimo nas šetajući po tvrđavi nemam osobno nikakve veze. On je bio jedan od pet, šest snimatelja koji uopće nije ni snimao našu pravu dobronamjernu aktivnost, već me je, i ne samo mene, označio u objavi. Jasno je da to nije moj glas, niti ja imam išta s nečijim privatnim mišljenjem”, kaže Stojković, naglasivši da će on svoju “misiju humanosti i ljubavi nastaviti punim srcem”.

Za kraj je poručio da političke probleme iz prošlosti, ako ih netko ima, treba rješavati mimo humanitarnih udruga.

“Knin je baš primjer dobrih i ljudskih odnosa, to sam jasno rekao”, poručuje Miloš Stojković.