I srpski mediji pridružili su se kritikama na račun hrvatskog turizma ove sezone kojemu svi prigovaraju (pre)visoke cijene gotovo svih usluga. Kurir piše u članku "Hrvati sami sebi pucali u nogu: Zbog aljkavosti im propao lipanj i dio srpnja, turisti ih zaobilaze, sad ruše cijene da skroz ne puknu" da je skupoća s početka ove sezone 'otjerala' mnoge turiste s hrvatskih plaža te da su ugostitelji, ne bi li spasili barem drugi dio sezone, okrenuli strategiju naglavačke.

Poslije Nijemaca, pišu, s hrvatskih plaža "pobjegli" su i Česi, Poljaci i Talijani, dok je dosta Slovenaca, Bosanaca i Srba. Ima i Austrijanaca, nađe se i Nijemaca, ali mnogo manje nego prije.

'Bila sam spremna na skupo da skuplje ne može'

Sugovornica Kurira, Marija, ljetovala je na Braču, a bila je i u Šibeniku, Splitu i na Murteru. Bila je, kaže, i više nego pozitivno iznenađena.

''Bila sam spremna na 'skupo da skuplje ne može biti'. Tako se pričalo, a nisam ni sumnjala zbog dva faktora: inflacije, koja je u Hrvatskoj visoka, ali i činjenice da su Jadran i Hrvatska, posebno tamošnji otoci i veliki gradovi na moru, oduvijek slovili kao skupi i "mondeni". Ali ono što me je zateklo nije imalo mnogo veze s očekivanjima. U srcu Splita na Rivi kugla sladoleda koja izgleda kao dvije - točno 2 eura. Tu odmah na tržnici nektarine 2 eura, tikvice euro. Riba morska svježa i za manje od 10 eura - orada 6, a mol pet eura'', kazala je.

Za Brač kaže da su cijene iste kao u Splitu, možda i povoljnije, a one u restoranima kao usred Beograda.

''Očekivana cijena za uslugu, mjesto i kvalitetu. Lignje 14 eura, crni rižoto 15 eura, ćevapi 12, morska riba porcija oko 25 eura. Pivo pola litra oko 2,5 eura u prosjeku, a usluga vrhunska. Komad pizze na ulici od 2 do 2,5 eura, a cijela velika pizza 15 eura. Kugla sladoleda veličine dviije od 2 do 2,5 eura", izvijestila je Marija.

'Sami sebi smo pucali u nogu'

Bila je iznenađena time pa je zatražila odgovor od domaćih ljudi. A odgovor ju je, kaže, iznenadio.

"Sami sebi smo pucali u nogu", rekao joj je jedan mještanin.

''Digli cijene i za inflaciju i za veću maržu i za Jadran. Nakrkali sve što su mogli. Zbog aljkavosti im propao i lipanj i prvi dio srpnja, pa su sada okrenuli ploču. Polovcom prošloga mjeseca spustili cijene i sad su restorani puni, ljudi kupuju i ne šeću praznih ruku'', iscrpno je ispričala Marija.

Kurir piše da su u Hrvatskoj cijene smještaja veće i do 30 posto, da su mnogi hoteli udvostručili cijene, a da su cijene hrane i ugostiteljskih usluga isprva bile veće i do 50 posto. Potvrdio je to i gradonačelnik Rovinja Marko Paliaga kazavši da su u njegovom gradu cijene ovoga ljeta pretjerane. Kurir je citirao još neke turiste koji su hrvatskim medijima kazali da su cijene otišle „u nebo“.

