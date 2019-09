BLIC OBJAVIO EKSPLOZIVNU INFORMACIJU: ‘Narkodiler iz Srbije koji je švercao kokain vrijedan 18 milijuna eura je i hrvatski špijun’

‘Letić se tereti da je po zahtjevu nekog hrvatskog agenta napravio lažnu ispravu Ministarstva obrane Srbije za treće lice, pokušavajući tako diskretitirati tu osobu’

U srpnju je pala kriminalna grupa na čelu s Michaelom Dokovićem (60) koja je prema optužbana švercala velike količine kokaina. Među uhićenima je i 46-godišnji Dražen Letić zbog sumnje da je za Dokovića prenosio novac, a riječ je o švercu 600 kilograma kokaina u vrijednosti 18 milijuna eura. Osim šverca drogom, Blic saznaje da je Letić optužen i za špijunažu i to za hrvatsku obavještajnu službu! Prema Blicovim saznanjima, istraga protiv Letića u vezi šverca kokaina dovela je do novih sumnji o njegovim kriminalnim radnjama. Kako se neslužbeno doznaje, Više tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici pokrenulo je postupak protiv Letića zbog sumnje da je izvršio kazneno djelo špijunaže. Sumnja se da je on posljednjih šest godina radio za hrvatsku obavještajnu službu.

“Sumnja se da je Letić od 2013. pa sve do svog uhićenja ove godine radio kao špijun za hrvatsku obavještajnu službu. On se tereti da je po zahtjevu nekog hrvatskog agenta napravio lažnu ispravu Ministarstva obrane Srbije za treće lice, pokušavajući tako diskretitirati tu osobu”, kazao je za Blic izvor upoznat sa slučajem.

PENZIĆ IZ SUSJEDSTVA ŠVERCAO KOKAIN ZA – MEKSIČKI KARTEL! U ‘kompi’ sa sinom bio u lancu prodaje droge za 50 mil. €

Za špijunažu mu prijeti do 15 godina zatvora

Po kaznenom zakonu Srbije, Letiću za kazneno djelo špijunaže prijeti i do 15 godina zatvora. K tome, on se skupa s državljankom BiH suočava i s optužbama da su prenosili novac za međunarodnu kriminalnu skupinu na čijem je Michael Doković. Njega se tereti za šverc 600 tona kokaina u vrijednosti 18 milijuna eura iz Urugvaja u Švicarsku.

Dokićeva djevojka Nevenka Čuturić i Letić uhićeni su 13. srpnja ove godine nakon čega im je određen pritvor. Hrvatska je raspisala tjeralicu za Sinišom Čuturićem, Nevenkinim bratom, također optuženim za prijenos novca. Osim toga, Letića istražitelji sumnjiče da je prodao 11 grama kokaina u Rovinju i to kao dio internacionalnog klana Michaela Dokovića, čije je pravo ime zapravo Iljmija Frključić. Letićev odvjetnik Dalibor Katančević je na pitanja Blica bio bez komentara.

Akcijom ‘Familija’ razbijen balkanski kartel

Europol, europska policijska agencija je priopćila da je međunarodnom operacijom imena “Familija” razbijen balkanski kriminalni lanac koji je privatnim avionima prebacivao kokain iz Južne Amerike u Europu, a zatim brodovima za Hongkong te Macao. Iz hrvatskog MUP-a priopćeno je da je akcija počela krajem 2017. i da je bila dio šire europske strategije u borbi protiv zapadnobalkanske mreže organiziranog kriminala, tzv. “balkanskog kartela”.

Hrvatska je koordinirala akcijom “Familija”, a sudjelovali su još policija Srbije, Slovenije, Češke, Francuske, Italije i Hongkonga. Od 16 uhićenih, njih 11 je uhićeno u Hrvatskoj, Srbiji, Švicarskoj i Češkoj dok je pet osoba uhićeno u Hongkongu. Skupa, zaplijenjeno je više od tone kokaina pa je tako u Švicarskoj “palo” 600 kilograma te 421 kilogram u Hongkongu. U Hrvatskoj, Češkoj, Srbiji, Sloveniji i Švicarskoj zaplijenjeno je dva milijuna eura u gotivini i skupocjeni predmeti u vrijednosti većoj od milijun eura. Neki od predmeta su satovi i vozila.

SRPSKI DILERI PALI U VELIKOJ AKCIJI AMERIČKE POLICIJE: Kod njih je pronađeno brdo droge, ipak su uzeli prevelik zalogaj