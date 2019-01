SRPSKA TRANSRODNA ŽENA U REMETINCU STAVLJENA U MUŠKI ODJEL: ‘Pipali su mi silikone, gurali prst u stražnjicu’

Kaže kako su ju već prilikom dolaska u Remetinec tretirali kao muškarca te su joj muški pravosudni policajci pregledavaju tjelesne otvore

Državljanin Srbije, Saša (23) koji je rođen kao muškarac, ali se osjeća kao žena, doživio je pravi horor u Remetincu.

“Uhićena sam pod optužbom za razbojništvo iako uopće nisam bila prisutna u sobi u kojoj se to dogodilo. Na kraju se ispostavilo da sam govorila istinu, zbog čega je postupak protiv mene obustavljen nakon mjesec i pol dana. U tih mjesec i pol ja sam u Remetincu doživjela strahovitu torturu, seksualno, psihičko i fizičko zlostavljanje”, ispričala je Saša nakon puštanja iz istražnog zatvora za 24sata.

Saši je u putovnici i osobnoj iskaznici kao spol naveden muški, no na fotografiji izgleda kao žena i tvrdi da je predala zahtjev za promjenom spola, a s tranzicijom je započela već s 18 godina. Kaže kako su ju već prilikom dolaska u Remetinec tretirali kao muškarca te su joj muški pravosudni policajci pregledavaju tjelesne otvore.

“Pipali su mi silikone iako ništa ne mogu u njih sakriti i gurali prst u stražnjicu. Pri zaprimanju u pritvor rekla sam da ne pripadam muškom odjelu nego ženskom jer je to apsolutno moje ljudsko pravo zato što se liječim pod šifrom transseksualizam. Prekršajni sud u rješenju me izjasnio kao ženu, dok me Županijski okarakterizirao kao muškarca.”, kazala je Saša.

Homofobni ispadi

Unatoč molbama smještena je na muški odjel s još četiri pritvorenika gdje je doživila užasne homofobne ispade.

Nakon nekoliko dana pozvali su je na razgovor na kojemu je ponovno tražila premještaj na ženski odjel no umjesto toga, smjestili su ju u ćeliju s još jednim pritvorenikom.

“Na šetnji sam gađana strelicama izrađenim od papira sa žicom, pudingom, kruhom, lupali su me po stražnjici i hvatali za grudi. Pisala sam sudu, upravitelju i pučkom pravobranitelju u nadi da će se moj problem riješiti, ali on je bio samo još veći. Odvojena sam na šetnji, ali opet na dijelu gdje šetaju muškarci, sama… Kad sam izišla na šetnju, onako sama, pritvorenici su me počeli gađati, skandirali svi u glas: ‘kurvo’, ‘pederčino’, ‘bit ćeš silovana’, ‘uništit ćemo te ovdje’ i slično”, ispričala je za 24sata Saša koja je zbog svega doživila napad panike.

Priču je odlučila podjeliti s medijima jer želi da se senzilibira javnost vezano uz ovo pitanje.