SRPANJSKA ‘RUPA’ U HRVATSKOJ SVE VEĆA; Nakon prva dva tjedna 122.000 turista manje i čak 470.000 noćenja manje

Kada se govori o onome tko najviše osjeti posljedice loše sezone i broja noćenja, to su vlasnici privatnog smještaja

Posljednji podaci sa sustava e-visitor pokazuju da je srpanjska rupa u Hrvatskoj sve veća. Od 1. do 16. srpnja zabilježeno je 2,173.288 dolazaka i 13,872.364 noćenja. To pokazuje da je 122.000 dolazaka manje nego lani, odnosno 470.000 tisuća noćenja manje nego lani u ovom razdoblju, piše Index. Međutim, na godišnjoj razini, brojke su i dalje pozitivne. Tako su zabilježena 9,069.373 dolaska turista, što je više nego prošle godine u istom razdoblju kada je bilo 8,761.267 dolazaka.

K tome, i noćenja je više ako se gledaju brojke od početka godine pa do danas. Zabilježeno je 40,196.749 što je svakako više od prošlogodišnjih noćenja čija je brojka 39,832.383. Kada se govori o onome tko najviše osjeti posljedice loše sezone i broja noćenja, to su vlasnici privatnog smještaja. Naime, oni bilježe sa 70 tisuća dolazaka manje nego prošle godine u isto vrijeme. Brojku od 940.168 dolazaka bilježi razdoblje od 1. do 6. srpnja, što je manje od prošlogodišnjeg 1,010.221 dolaska. Hoteli pak bilježe 6 tisuća manje dolazaka nego u istom razdoblju prošle godine.

Ministar Cappelli najavio lagani porast od kojeg nema ništa

“U srpnju jesmo lagano u minusu, od nekih četiri posto na današnji dan. Ako gledamo godinu, u plusu smo. Očekujem lagani porast, jedan do tri posto maksimalno, kako fizičkim, tako i financijskim pokazateljima. I to se upravo događa”, rekao je prije dva dana ministar turizma Gari Cappelli.

Hrvatska je u prvom tjednu srpnja zabilježila 90.000 gostiju manje. Potom je u razdoblju od 1. do 12. srpnja zabilježeno 94.174 manje gostiju, a od 1. do 16 srpnja broj se povećao na 122 tisuće turista manje. Podaci pokazuju da nema ništa od najavljenog ministrovog “laganog porasta”. Iz Ministarstva turizma poručuju da je sezona bolja nego ikad i da je turista više nego prošle godine. Međutim, podaci e-vizitora demantiraju Ministarstvo, što potvrđuju i brojni turistički djelatnici koji tvrde da je sezona lošija negoli prethodne. Sada je jasno da je zbog podbačaja sezone Ministarstvo htjelo sakriti podatke.