SRIĆA IMA SVOJE VIĐENJE POPUŠTANJA MJERA: ‘Pozivam ljude da izađu na zrak i dobiju vitamina D, ali da ne idu masovno’

Pulmolog Saša Srića gostovao je u Novom danu N1 Televizije gdje je govorio o naučenom u godini dana života s virusom te što misli o otvaranju terasa i kada ćemo moći prestati nositi maske.

Prošlo je godinu dana otkako je u Hrvatskoj zabilježen prvi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2, a osim samog virusa, susreli smo se s brojnim stvarima koje su nam do tada bile nepoznate – maske, socijalna distanca i samoizolacija neke su od njih.

Pulmolog Srića smatra da smo u godini dana života s virusom puno naučili, a odgovarajući na pitanje kako smo se nosili s pandemijom, rekao je da se može reći da je svijet bio neuspješan. “Mislim da je taj ples s virusom bio dosta neobičan i da je virus bio taj koji je svojom sposobnošću često znao nadmudrivati sve nas. I znanstvenici i kliničari su u ovu godinu dana podosta evoluirali, podosta naučili, postali puno pametniji, ali da još uvijek puno toga učimo i puno toga ne znamo. I brojni izazovi su tek pred nama”, rekao je.

SRIĆA: ‘Nemamo realne brojke. Zbunjujuće su, nešto ne funkcionira… Po smrtnosti smo u vrhu, to se mora razjasniti’

O teškim upalama pluća

Srića je napomenuo da i dalje moramo biti oprezni i paziti se. Napomenuo je kako u svojoj kliničkoj praksi zna viđati teške komplikacije uzrokovane koronavirusom, posebno upale pluća koje znaju biti jako teške. “Među komplikacijama i post-covid komplikacijama postoje drugi zahvaćeni sustavi, gdje su najčešći uzroci smrtnosti upravo teška akutna respiracijska insuficijencija, tj. zatajenje disanja. To se događa uslijed teških upala pluća koje su potpuno drugačije od onih upala pluća koje smo dosad viđali, a koje su imale druge uzročnike”, rekao je Srića te pojasnio po čemu su te upale pluća drugačije.

“Drugačije su prije svega jer se najčešće prezentiraju kao bilateralne, dakle obostrane upale pluća. I vjerujte mi, gledajući te radiološke slike, nalaze, to znaju biti toliko teške upale pluća da ne zahvaćaju samo oba dva plućna krila u bazalnim, donjim dijelovima, nego čak znaju zahvatiti gotova cijela pluća gdje budu pošteđeni samo vrškovi pluća. Pa se često znamo zapitati čime zapravo ti ljudi dišu. Kažem, kod mladih, zdravih organizama i takva pluća se znaju oporaviti, ali nažalost, izvjestan broj pacijenata završava na “high-flow” uređajima, na respiratorima, a neki slučajevi nažalost završavaju smrtno”, rekao je.

Dodao je kako su liječnici u godinu dana liječenja oboljelih od koronavirusa puno naučili, a smjernice su se mijenjale kako je bolest postajala poznatija. Srića je istaknuo i važnost “high-flow” uređaja koji su s visokim protokom kisika spasili mnoge pacijente. “Pacijenti su pri svijesti, dobivaju visoke protoke kisika i šansa za preživljavanje je veća te puno njih ne završi na respiratorima”.

SRIĆA KAŽE DA NE ZAGOVARA ZNAČAJNE RESTRIKCIJE, ALI: ‘Opasno je ići u popuštanje mjera u trenutku kad je zabilježen novi soj’

Epidemiološke mjere i nošenje maski

Komentirajući trenutne epidemiološke mjere, Srića je rekao da razumije građana koji su mentalno i fizički iscrpljeni, no apelira da se svi još malo strpimo. “Budimo i dalje oprezni, pokušajmo se suzdržati. Pozivam ljude da izađu na zrak, dobiju vitamina D, ali da se ne ide na masovna druženja”, poručio je Srića.

Premda maske mnogima smetaju, Srića je rekao kako ćemo ih “morati još neko vrijeme nositi, dok procijepljenost ne bude oko 60, 70 posto, pa možda i jedan period nakon toga”. Za kraj, dotaknuo se i mogućeg otvaranja terasa kafića. “Sačekao bih odluku Stožera, do kraja tjedan da vidimo kako će se situacija odvijati. Ako će se brojka početi smanjivati ili biti ista, polagano bih išao na otvaranje terasa, ali uz naglasak na to da to ne budu neka velika okupljanja”, zaključio je pulmolog Saša Srića, apelirajući još jednom da građani budu oprezni.

