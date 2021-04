SREZANE CIJENE, PLAĆENA CESTARINA, TESTOVI NA KORONU: Hoteli čine sve kako bi pridobili i zadržali goste u još jednoj neizvjesnoj godini

Na obali je u tijeku bitka za svakog gosta, tako da se reduciraju cijene, plaćaju cestarine, a rezervacije su fleksibilne

U neizvjesnoj pandemijskoj godini hotelske kuće različitim pogodnostima nastoje pridobili i zadržati goste. “Royal Hotels & Resort” u proljetnom razdoblju otvorili su vrata domaćim gostima. “S obzirom na situaciju fleksibilniji smo s cijenama koje su već prilagođene, a za naše goste dolazili oni iz Ploča, Splita, Varaždina ili Osijeka, za četiri noći boravka nudimo odbitak troškova cestarine Zagreb – ​Dubrovnik. Točnije, ‘skidamo’ 520 kuna od ukupne cijene”, rekao je za Slobodnu Dalmaciju direktor marketinga te hotelske grupacije Petar Krvarić.

Ako gost ostane dvije noći dobija odbitak od 260 kuna, a pogodnost vrijedi od 1. svibnja do 30. lipnja. Nudi se i mogućnost plaćanja na rate u travnju ili kolovozu. Kvarić kaže da se pogodnost nudi vlasnicima bankovnih računa u Zagrebačkoj banci i Privrednoj banci Zagreb do 12, odnosno do šest rata za određene vrste kartica.

“U travnju i svibnju, ovisno o raspoloživosti, nudimo besplatan ‘upgrade’ iz hotela s četiri u hotel s pet zvjezdica baš za domaće goste u predsezoni. Već je dosta dobar odaziv”, otkrio je Krvarić. Rezervacije su fleksibilne te se mogu “besplatno otkazati tri dana prije dolaska u proljeće” ili mijenjati datum rezervacije.

Naglasak na sigurnost

S obzirom na situaciju veliki je naglasak na sigurnosti. Razgovaraju s više partnera klinika kako bi u sezoni omogućili antigenski i PCR test na koronavirus. “Gostima iz SAD-a trebat će PCR, moramo i to imati. Nismo do kraja definirali model, ali radimo na tome da se takvo što gostima omogući, ili u vidu povoljnije cijene ili kao dodatak u dodanoj vrijednosti”, rekao je Krvarić.

Direktor prodaje hotela “Lero”, Ivan Galov, rekao je da svi njihovi gosti imaju mogućnost antigenskog testiranja unutar objekta. Svaki dan je u sklopu objekta dva sata dnevno moguć antigenski test, dolazi se i po pozivu, a pivatna ustanova testiranje gostima naplaćuje 150 kuna.

“Za strane goste imamo posebnu ponudu refundiranja cijene antigenskog testa koji je neophodan za ulazak u Hrvatsku. U predsezoni smo išli s time za tržište BiH, a vidjet ćemo koje još zemlje obuhvatiti”, kaže Galov te ističe da u predsezoni domaćim gostima posebno nude subvencije troška autoceste, i to za boravak od tri noći u jednom smjeru te u oba smjera za boravak od pet i više noći.

Ne snižavaju svi cijene

Direktorica prodaje hotela “Rixos Premium Dubrovnik” Sandra Urlić da se pozicioniraju kao luksuzni brend te da, usprkos neizvjesnoj sezoni, ne snižavaju cijene hotelskog smještaja.

“Ciljamo na goste visoke platežne moći. Ove smo godine fokusirani na tržište EU-a, Rusije, Izraela, kao i na sve ostale destinacije koje će imati izravnu avionsku liniju s Dubrovnikom. Tijekom zime veliku pozornost posvetili smo internim edukacijama osoblja i stručnim treninzima te protokolima i nacionalnoj oznaci sigurnosti ‘Safe stay in Croatia'”, kaže Urlić.

Iz Valmara su pojasnili da svi njihovi objekti imaju “V Health & Safety” te da imaju “V Care guarantee”, novi paket mjera zdravstvene zaštite. Dodaju kako taj paket mjera vrijedi za sve rezervacije napravljene direktno preko Valamara.

“Hilton Imperial Dubrovnik” nudi na zahtjev gosta mogućnost testiranja, te je u hotelu za to predviđena prostorija. Referentica marketinga Mia Miloslavić naglasila je da cijena testiranja nije uvijek uključena u cijenu sobe, ali da to može biti ovisno o duljini boravka gosta i paketu.

