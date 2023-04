Kao prva hrvatska predsjednica u povijesti hrvatske države, dužnost preuzima 15. veljače 2015. a i prije toga obavljala je niz dužnosti, od ministrice do veleposlanice u SAD-u. No od službene, daleko je zanimljivija ona koju je sama napisala, no ubrzo je izbrisana kada je privukla previše pozornosti. " “Potječem iz skromnog mjesta Lubarska na Grobniku, u zaleđu Rijeke u kojoj sam i rođena 1968. godine. Tata je želio sina i zbog toga nije pripremio žensko ime." "Prve godine mojega života obilježila su prostrana polja, široke ravnice, beskrajno plavo nebo i šum Rječine, neprestani, nepresušni, uporni šum slapa podno naše kuće. Zarumenjeno nebo u smiraj Sunca ili u praskozorje, kada bih bosonoga istrčala u vrt.", opisivala je Kolinda u predsjedničkoj biografiji koja brzo iščezla sa stranica.