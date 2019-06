SRETAN PUT, TREBAT ĆE VAM: Očekujte gužve i kolone na cestama. A kad napokon stignete na more, stiže još loših vijesti…

Donosimo detaljnu prometnu i vremensku prognozu za produljeni vikend

Iz HAK-a očekuju veći priljev vozila na autocestama, pogotovo na dionici Zagreb-Karlovac. Stoga očekuju zastoje i kraća čekanja na naplatnim postajama Lučko, Zagreb-istok, Sveta Helena i Bregana. Pojačani promet prema moru očekuje se već večeras, a u subotu će promet dodatno pojačati dolazak turista iz inozemstva. U nedjelju se očekuje njihov povratak, a u utorak 25. lipnja se očekuje i povratak domaćeg stanovništva, zbog čega su moguće gužve u pravcima prema unutrašnjosti. Također, čekanja će biti na graničnim prijelazima s BiH i Srbijom na ulasku u zemlju (Slavonski Brod, Županja, Stara Gradiška, Maljevac, Bajakovo…).

“Zbog velikog broja turista, vozačima savjetujemo da za povratak prema unutrašnjosti ne biraju posljednji trenutak, odnosno poslijepodnevne sate nego da na put, ukoliko je moguće, krenu prijepodne”, upozoravaju iz HAK-a.

Zabrane i radovi

Iz HAK-a javljaju da su završeni svi veći radovi, a u zonama nedovršenih radova bit će osigurana maksimalna protočnost s po dvije prometne trake u svakom smjeru. Ondje će biti pojačano praćenje stanja prometa, a po potrebi će biti uključena i prikladna i prilagodljiva privremena signalizacija. Iz HAK-a poručuju i kako se, u vrijeme velike gustoće prometa, osobito tijekom vikenda, radovi na autocestama na kojima bi se mogle stvarati veće gužve, neće odvijati. Bude li potrebno, radovi će se odvijati tijekom tjedna.

Stanje na cestama bi djelomično trebale popraviti zabrane prometovanja vozilima mase veće od 7,5 tona, koje će biti posebno pojačane za vrijeme produljenog vikenda. Zabrane se odnose na važnije državne ceste: DC8 (Jadranska magistrala), DC9 (Metković-Opuzen), DC21 (Kaštel-Kanfanar), DC23 (Žuta Lokva-Senj),pa se na tim cestama očekuje i nešto protočnija vožnja. Zabrane nema na autocestama kao niti na Ličkoj magistrali. Zabrane će trajati danas od 15 do 23 sata, sutra od 14 do 23 sata, u petak od 15 do 23 sata, u subotu od 4 do 23 sata, u nedjelju od 12 do 23 sata, u ponedjeljak od 15 do 23 sata i u utorak od 14 do 23.

Pljuskovi i grmljavina

Osim gužvi, putnike bi na cestama trebalo dočekati loše vrijeme, koje će ih pratiti i na njihovim odredištima. Tako će sutra na riječkom području, Istri, Lici te u istočnim i sjevernim krajevima postojati mogućnost za mjestimične pljuskove s grmljavinom. Sve će popratiti temperatura od 29 do 31 stupanj. Na Jadranu će biti sunčano i vedro uz slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, uz temperaturu od 14 do 21 stupnjeva ujutro i oko 31 popodne, javlja HRT.

U petak će u unutrašnjosti biti dosta sunca, a lokalni popodnevni pljuskovi mogući su na sjeveru i istoku. To će biti početak ponovno nestabilnijeg vremena, uz izražene pljuskove i grmljavinu te pad temperature. Uz dosta oblaka i sjeveroistočni vjetar, u nedjelju će biti najmanje toplo. Na Jadranu će u petak sunčano i vruće, a zatim i ondje nestabilno i hladnije, pogotovo u nedjelju. Mjestimične kiše, pljuskova i grmljavine najviše će biti potkraj subote i u prvom dijelu nedjelje. Jugozapadni vjetar okrenut će na jugo, a u nedjelju će zapuhati bura i sjeverozapadnjak. Ova neugodna promjena vremena će prestati s odmicanjem produljenog vikenda.