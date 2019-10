SREDIŠTE ZAGREBA BLOKIRANO ZBOG 28. ZAGREBAČKOG MARATONA: Evo gdje se ne može proći i kako voze tramvaji i autobusi

Tramvajski promet danas će biti obustavljen većim dijelom središta Zagreba sve do 15.30 sati

U Zagrebu se održava 28. Zagrebački maraton zbgo čega će od 7.45 do 15.30 sati u tramvajskom i autobusnom prometu biti na snazi izvanredna organizacija prijevoza putnika.

ZET je objavio kakva će biti izvanredna organizacija prometa u Zagrebu tijekom održavanja utrke.

Tramvajski promet

Tramvajski promet bit će obustavljen većim dijelom gradskog središta i to sljedećim prometnicama: Avenijom Dubrava, Maksimirskom cestom, Vlaškom ulicom, Šubićevom ulicom (od Ulice kralja Zvonimira do Trga E. Kvaternika), Draškovićevom ulicom (od Ulice kneza Mislava do Vlaške), Ribnjakom, Medveščakom, Ksaverskom cestom, Jurišićevom ulicom, preko Trga bana Josipa Jelačića, Ilicom (od Trga bana Josipa Jelačića do terminala Črnomerec), Savskom cestom (od Vodnikove do Frankopanske), Frankopanskom ulicom, Praškom ulicom i Zrinjevcem (od Trga bana Josipa Jelačića do Glavnog kolodvora) te Ulicom Franje Račkog.

Tramvajska linija 13 neće prometovati do završetka maratona, dok će sve ostale tramvajske linije, osim linije 9, voziti izmijenjenim trasama kako slijedi:

Linija 2: Zapadni kolodvor – Glavni kolodvor – Žitnjak – Savišće

Linija 4: Savski most – Glavni kolodvor – Borongaj

Linija 5: Prečko – Ulica grada Vukovara – Žitnjak

Linija 6: Zapadni kolodvor – Glavni kolodvor – Sopot

Linija 7: Sopot – Zapruđe – Autobusni kolodvor – Branimirova –Trg žrtava fašizma

Linija 11: Zapadni kolodvor – Glavni kolodvor – Borongaj

Linija 12: Ljubljanica – Glavni kolodvor – Trg žrtava fašizma

Linija 14: Trg žrtava fašizma – Glavni kolodvor – Savska – Savski most

Linija 17: Prečko – Vodnikova – Glavni kolodvor – Borongaj

Izvanredne autobusne linije

Zbog opsežnosti preusmjeravanja i skraćivanja tramvajskih linija, ZET je danas uspostavio izvanredne autobusne linije koje će, umjesto tramvaja, voziti na prohodnom dijelu trasa. Izvanredna autobusna linija na relaciji Kaptol – Mihaljevac prometovat će od 8 do 15.30 sati, a izvanredna linija Črnomerec – Zapadni kolodvor bit će u prometu od 9 do 15.30 sati.

Izvanredna autobusna linija Kaptol – Mihaljevac, polazit će s južne strane terminala Kaptol, dok će početno stajalište na terminalu Mihaljevac biti između postojećih stajališta linija 102 i 233. Autobusi će voziti trasom terminal Kaptol – Zvonarička – Degenova ulica – Medveščak – Ksaverska cesta – Mihaljevac, te istom trasom u povratku.

Izvanredna autobusna linija Črnomerec – Zapadni kolodvor polazit će sa Črnomerca sa istočnog polaznog perona (objekt ZET-a), te prometovati trasom Črnomerec – Ilica – Zagrebačka ulica – Prilaz baruna Filipovića – Ulica grada Mainza – Slovenska ulica – Fonova ulica (krajnje stajalište), te u povratku trasom Fonova (početno stajalište) – Hanuševa ulica – Jagićeva ulica – Ulica B. Adžije – Magazinska cesta – Zagorska ulica – Selska cesta – Ilica – Črnomerec.

Autobusni promet

Autobusne linije 201 (Kaptol – Kvaternikov trg), 202 (Kvaternikov trg – Kozjak) i 207 (Kvaternikov trg – Rim – Kvaternikov trg) će od 8 sati prometovati skraćeno do Petrove ulice. U smjeru Kaptola i Kozjaka autobusi će sa stajališta u zoni raskrižja Petrove ulice i Ulice Srebrnjak, Srebrnjak 10, polaziti 5 minuta kasnije u odnosu na vremena polazaka koja se u rasporedu vožnje navedena kao polasci s Kvaternikova trga.

Autobusne linije 203 (Svetice – Vinec – Krematorij – Kaptol), 226 (Kaptol – Remete – Svetice) i 227 (Svetice – Gornji Bukovac – Jazbina – Bliznec) će od 8 sati prometovati skraćeno djelomično izmijenjenim trasama. U smjeru Krematorija, Kaptola, Vineca ili Blizneca prometovat će redovnom trasom s privremenog početnog stajališta u zoni raskrižja Bukovačka/Crnčićeva, a u smjeru Svetica uobičajenom trasom do kružnog toka na raskrižju Bukovačka/Petrova, odakle nastavljaju Petrovom, Čikoševom te Crnčićevom ulicom (izlaz putnika u zoni raskrižja Crnčićeva/Bukovačka).

Autobusi će s privremenog polaznog stajališta na Bukovačkoj cest (kod benzinske postaje) polaziti 5 minuta ranije u odnosu na vremena polazaka koja su u voznom redu navedena kao polasci sa Svetica.

Linija 228 (Svetice – Rebro – Svetice), u smjeru Rebra će od 8 sati prometovati redovnom trasom s privremenog početnog stajališta u zoni raskrižja Bukovačka/Crnčićeva, a u smjeru Svetica redovnom trasom do raskrižja Petrova/Jordanovac, te nastaviti desno Čikoševom i Crnčićevom ulicom (izlaz putnika u zoni raskrižja Crnčićeva/Bukovačka).

Autobusi će s privremenog polaznog stajališta na Bukovačkoj cesti (kod benzinske postaje) polaziti 5 minuta ranije u odnosu na vremena polazaka koja su u voznom redu navedena kao polasci sa Svetica.

Autobusne linije 139 (Reljkovićeva – Jelenovac – Reljkovićeva) i 141 (Reljkovićeva – Vinogradi – Reljkovićeva) od 9 sati prometuju redovnom trasom, ali skraćeno do i od rotora ispred Vinogradske bolnice, gdje će se okretati te će na stajalištu Vinogradska 26 (između dva kioska) biti omogućen izlazak i ulazak putnika. Autobusi će s privremenog početnog stajališta na Vinogradskoj, kretati bez duljih zadržavanja, 5 minuta kasnije u odnosu na vremena polazaka koja su u voznom redu navedena kao polasci iz Reljkovićeve.

Linija 146 (Reljkovićeva – Malešnica – Jankomir) prometovat će od 9 sati skraćeno na relaciji Črnomerec – Malešnica – Jankomir. Autobusi će s terminala Črnomerec polaziti s postojećeg stajališta na Ilici, uz tramvajski terminal. Iz Jankomira će autobus prometovati redovnom trasom do raskrižja Ilice i Zagrebačke ceste – Zagrebačka – Prilaz baruna Filipovića – Cankareva – Ilica – Črnomerec.

Linija 148 (Reljkovićeva – Hercegovačka – Bosanska – Reljkovićeva) neće prometovati za vrijeme trajanja privremene regulacije, od 9 do 15.30 sati.

Linije 206 (Dubrava – Miroševec), 208 (Dubrava – Vidovec), 209 (Dubrava – Čučerje), 213 (Dubrava – Jalševec) i 223 (Dubrava – Trnovčica – Dubec) će od 8 sati prometovati djelomično izmijenjenom trasom s terminala Dubrava, Avenijom Gojka Šuška, Ulicom Rudolfa Kolaka i dalje uobičajenim trasama do krajnjih odredišta. Istom će trasom prometovati i u povratku. Početno stajalište linije 206 bit će na sjevernom dijelu terminala, linije 223 na peronu 4, a za linije 208, 209 i 213 na istočnom dijelu terminala.

Linija 210 (Dubrava – Studentski grad – Klin), prometovat će od 8 sati djelomično izmijenjenom trasom. U smjeru Klina, (s početnog stajališta iza linije 209) autobus prometuje Avenijom Gojka Šuška, Ulicom Rudolfa Kolaka, Dankovečkom, Lovrakovom, Vile Velebita, Dankovečkom, Koledinečkom (početno-krajnje stajalište linije 214). U smjeru terminala Dubrava prometuje Koledinečkom, Ulicom Klin, Žganecovom, Lovrakovom, Dankovečkom, Ulicom Rudolfa Kolaka, Avenijom Gojka Šuška do Terminala Dubrava. Izlaz putnika bit će na zapadnoj strani terminala.

Turistički vlakić u nedjelju neće prometovati.