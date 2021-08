Društvenim mrežama munjevitom se brzinom prenosi status Srećka Sladoljeva, biologa i jednog od bivših šefova Imunološkog zavoda, ali i jednog od vjerojatno najpoznatijih domaćih antivaksera.

U svojoj objavi na Facebooku, ovog puta u izvornom obliku napisanoj na ćirilici, Sladoljev iznosi tezu o kojoj, kako navodi, naveliko raspravljaju "ljudi na zapadu" - inženjeri, doktori, novinari i istraživači.

Prema toj tezi, novi val širenja koronavirusa počinje 15. kolovoza i to, ni manje ni više, nego "pojačanjem 5G signala na više od 50 milijuna herca diljem svijeta, sinkronizirano, jer su sve vlade u istoj liniji i izvršavaju isti poredak vladajućih života svijeta”.

'Onda će smanjiti signal...'

Sladoljev nadalje piše kako svi cijepljeni u sebi imaju "metalnu prašinu koja će dodatno pojačati zračenje (zagrijavanje) i ubiti ćelije u čovjeku". "To propadanje mrtvih stanica uzrokovat će gušenje, srčani i moždani udar, zgrušavanje krvi i kisika u pluća. Mediji će to prikazati kao novi val i okriviti sve necijepljene. Ukinut će sve ljudske slobode, pokret i prisiliti druge da se cijepe u strahu", navodi Sladoljev, a potom pojašnjava što slijedi nakon toga.

"Onda će smanjiti signal, popustit malo mjere, pa kad se opet napuni krdo cijepljenih ljudi, novi signal i novo prženje mesa. I tako dok nas ne smanje na njih prihvatljiv broj", piše Sladoljev.

"Trebali biste upozoriti sve one drage ljude za koje znate da su cijepljeni. Neka izbjegavaju gradove na bilo koji način, mjesta u blizini odašiljača i repetitora, što dalje od gradova, najbolje. Sve dok drže signal odvijenim. Lončarova izjava da će novi val biti val necijepljenih ljudi ima smisla. Zanimljivo?", napisao je Srećko Sladoljev u svojoj objavi.

Status je to koji je Sladoljev objavio 8. kolovoza i koji je s njegova profila do danas, 11. kolovoza, podijeljen više od 800 puta. No, društvenim je mrežama identičan status počeo kružiti još u srpnju, piše AFT Činjenice.

Navodi nisu istiniti

Objavljen na ćirilici, u statusu se iznosi nekoliko dezinformacija i teorija zavjera o cjepivu, 5G mreži, ali i novom svjetskom poretku.

AFP Činjenice provjerile su navode iz spomenutog statusa i ustanovile da su svi - netočni.

Netočno je da 5G mreža radi na frekvenciji od 50 milijuna herca. Mreža pete generacije radi na radiofrekvenciji u rangu od 600 MHz to 300 GHz. Budući da skraćenica "MHz"” predstavlja "megaherc”, odnosno milijun herca, 50 milijuna herca koji se spominju znači 50MHz, što je više od deset puta niža frekvencija od najniže koju koristi 5G, piše AFP Činjenice.

Europska komisija također navodi kako se diljem EU-a koriste tri početna ranga frekvencija: od 700MHz za mobilne operatere za upotrebu bežične širokopojasne mreže, 3,6 GHz, za prijenos podataka i umjereni doseg, te do 26GHz za vrlo visoke kapacitete prijenosa podataka u gusto naseljenim područjima.

Objava koja je ubrzo postala viralna oslanja se, dakle, na niz dezinformacija o 5G mreži, a neke od njih su i da je koronavirus uzrokovan mrežom pete tehnologije. No, ta je teorija stara koliko i sama pandemija koronavirusa.

Metalna prašina?

Nadalje, u objavi se navodi kako "cijepljeni u sebi imaju metalnu prašinu". Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) na svojim je službenim stranicama naveo kako niti u jednom odobrenom cjepivu protiv koronavirusa nema metala poput željeza, nikla, kobalta, litija, rijeke zemljane legure ili bilo kojeg proizvoda poput mikroelektronike, elektroda, ugljikovih nanocjevčica ili poluvodiča.

Sastojke odobrenih cjepiva, Pfizerova, Modernina i Johnson&Johnson, objavila je i američka Agencija za hranu i lijekove, a iz popisa sastojka ostalih cjepiva (ruskog Sputnika V, kineskog Sinopharma, AstraZenece), može se zaključiti kako ni ona ne sadrže metale koji bi mogli ostavljati "metalnu prašinu".

Društvenim su mrežama već kružile dezinformacije o tome kako male količine aluminija, koje sadrže odobrena cjepiva, mogu biti opasne za ljudsko zdravlje, premda je Europska agencija za lijekove naglasila kako aluminijski adjuvanti imaju važnu ulogu u povećanju učinkovitosti određenih cjepiva koja pomažu u zaštiti od ozbiljnih i potencijalno opasnih bolesti. Također, male količine aluminija koriste se u cjepivima već 70 godina.

Na kraju, plan o smanjenju svjetske populacije - putem pandemije koronavirusa već je poznata teorija zavjere i često se pojavljuje kao sadržaj raznih dezinformacija koje se pojavljuju otkad je korone.