SRCEPARAJUĆA PRIČA S ISTOKA HRVATSKE: Roditelji našli nove ljubavi pa napustili djecu. Maloljetnik mjesecima živi u kući bez struje, vode i grijanja

Otac je živio s dvoje djece u kući, no to nije dugo potrajalo. On se prije otprilike godinu dana odselio, našao novu ljubav i ostavio dvoje maloljetne djece da se brinu o sebi

S istoka Hrvatske stiže vrlo tužna priča, a u njoj je glavni junak srednjoškolac u dobi od 17 godina koji je tri mjeseca živio sam u kući bez struje, vode i grijanja, piše Jutarnji list. Kako se to dogodilo? Nitko od roditelja nakon razvoda nije tinejdžera poveo sa sobom. Majka je otišla prva, a nakon godinu dana otišao je i otac. Iza sebe su ostavili dvoje djece, od kojih je mlađe smješteno kod bake, a srednjoškolac je bio prepušten sam sebi.

Otac (40), inače otprije poznat policiji, i majka (39) prijavljeni su državnom odvjetništvu zbog grubog zanemarivanja dužnosti podizanja i odgoja djece. Izvori upoznati s ovim slučajem za Jutarnji su otkrili da su roditelji doživjeli novčani krah. Poslije toga majka je otišla raditi u inozemstvo na području poljoprivrede pa je zbog toga neko vrijeme bila vani. No, vratila se kući svojoj obitelji, ali se nije dugo zadržala.

Djeca pripala ocu, a on ostavio maloljetnike da se sami brinu o sebi

Roditelji su se razveli, a sporazumom je odlučeno da tinejdžer ostane živjeti s majkom, a kći školarka je pripala ocu. Majka se brzo odselila u inozemstvo gdje je našla novog supruga i zasnovala obitelj. Sin za kojeg se trebala brinuti otišao je živjeti s ocem i sestrom. Istraga je pokazala da majka za djecu u Hrvatskoj više nije pitala. Otac je živio s dvoje djece u kući, no to nije dugo potrajalo. On se prije otprilike godinu dana odselio, našao novu ljubav i ostavio dvoje maloljetne djece da se brinu o sebi.

“U tom razdoblju otprilike, kad se naš susjed odselio negdje od djece, djevojčica je otišla živjeti kod bake. Mislili smo da je za njom otišao i njezin brat. Dečkića smo znali viđati u ulici, ali smo uvijek mislili da dolazi po stvari koje im trebaju. U toj kući, znate, već godinu dana sigurno nema osnovnih uvjeta za život, počevši od struje, vode i grijanja. Tek smo naknadno otkrili, kad su se neke osobe iz institucija tu raspitivale, da je dečko mjesecima živio zapravo sam. To je za svaku osudu. Nadam se da su djeca sada zbrinuta i na sigurnom. Da su nas pitali za pomoć, sigurno bi im cijela ulica pomogla”, ispričala je jedna susjeda Jutarnjem listu.

Tinejdžer se sam nekako i snalazio

Nadležne službe procijenile su da roditelji nisu vodili brigu o djecu. Nisu brinuli o njihovoj prehrani, zdravlju, higijeni niti školskim obvezama zbog čega su popustili u školi. Susjeda kaže da se djevojčica osjećala napušteno. “Nema goreg nego kad ti majka okrene leđa kao da si kužan. Navodno je čak željela poći za mamom, ali joj se ta želja nije ostvarila”, komentirala je susjeda.

Susjeda kaže da se 17-godišnjak još nekako sam i snalazio. Tvrdi da je odlazio djedu kada bi trebao nešto pojesti ili se oprati, no susjeda napominje da ni sam djed nema uvjete da primi unuke jer živi na rubu siromaštva. O cijelom slučaju je škola obavijestila nadležne.

