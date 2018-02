SRCEDRAPAJUĆA PRIČA ONIH KOJIMA JE ZIMI UVIJEK NAJTEŽE: ‘Majka i kći beskućnice žive u bivšoj vojarni koja je izgorjela, bojimo se hoće li preživjeti noć’

Očekuje se da će večeras temperature u Sinju pasti i na -15, a dvije žene koje ne žele nikome smetati smjestile su se u izgorenim ruševinama bivše vojarne.

Danas je u Sinju temperatura -2°C, a snijeg i dalje pada. Iako većina ljudi je smještena u svojim domovima, dvije su žene bile primorane pronaći smještaj u bivšoj ruševnoj vojarni Ivaniše Nelipića, bez struje i vode, piše Slobodna Dalmacija koju su pozvali uznemireni građani.

Treba im pomoć, ali ne žele nikome smetati

“Vani je hladno, bura dere, a sutra i u srijedu u Zagori zovu i do minus 15 stupnjeva, strah nas je hoće li te dvije žene preživjeti. Znamo da im je dolazila policija, pitali su ih treba li im pomoć, ali one su valjda zadovoljne s tim gdje žive”, priča jedna gospođa. “Jako su pristojne i nikome ne smetaju, ali barem da ih netko zbrine u ovih par dana jer bi im led mogao ugroziti život. One su plahe i kažu da ne žele pomoć jer ne žele nikome smetati, ali ne možemo ih ostaviti da umru tamo od zime.”

U sjevernoj zgradi bivše vojarne, u prostorijama koje su koristile sinjske udruge mladih u kojima su organizirale koncerte, radionice, projekcije filmova 20. siječnja buknuo je požar. U tome prostoru žive i dvije beskućnice, koje samo srećom nisu i same stradale. Nakon požara žene su se vratile živjeti u oštećenoj zgradi koja bi se mogla svakog čas urušiti. Mlađa žena, kćer, potvrdila je novinarima da ona i majka žive u ruševnoj zgradi, ali je isto tako rekla kako im ništa ne treba te da su dobro. Starija gospođa navodno prima mirovinu a mlađa sakuplja boce pa tako preživljavaju.



Dolaze još niže temperature

Gradonačelnica Sinja Kristina Križanec rekla je kako je svjesna situacije, te kako je alarmirala sve nadležne službe. Kontaktirala je i policiju koja je nekoliko puta posjetila beskućnice. “Policija je na inicijativu gradskog Crvenog križa otišla do žena i ponudili su im smještaj dok traju ove hladnoće, ali one su se zahvalile i to odbile, kažu da ne žele nigdje”, rekla je gradonačelnica, koja je zabrinuta za njihovo zdravlje, posebno što prognostičari vremena za sljedeće dane najavljuju izrazito niske jutarnje i noćne temperature.

Ako netko želi, može im pomoći s dekama, gotovom hranom i namirnicama koje mogu trajati, jer kako nemaju struje, nemaju niti hladnjaka ni kuhala. Možete donijeti i vode, a možda bi pristale i da im netko barem dok ne prođu velike hladnoće pruži nešto sigurniji krov nad glavom.