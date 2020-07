SRBIJI SADA PRIJETI TALIJANSKI SCENARIJ? ‘Policijski sat nije rješenje, represivne mjere ne donose ništa dobro…’

‘Teško je sada reći, ali nastavi li se ovakva situacija, kaotična priča u Srbiji, bojim se da niti talijanski scenarij nije daleko od toga’

Koordinator za zdravstvene politike u SDP-u Saša Srića gostujući u “Novom danu” N1 televizije govorio je o epidemiološkoj situaciji u susjednoj Srbiji i Hrvatskoj, ali i o lošem izbornom rezultatu SDP-a, tj. Restart koalicije. “Ne govorimo više o ‘restartu’, već o ‘resetiranju'”, rekao je Srića za N1.

Komentirajući veliki rast novooboljelih od koronavirusa u Srbiji rekao je kako je tamošnja situacija “izrazito loša i definitivno ne ulijeva povjerenje”. Dodao je i kako represivne mjere također ne donose ništa dobro. “Policijski sat nije rješenje, to je represivna mjera i to može dovesti do eskalacije sukoba i većih problema kao što već vidimo.”

Srića se pribojava da je Srbiji moguć i talijanski scenarij: “Teško je sada reći, ali nastavi li se ovakva situacija, kaotična priča, bojim se da niti talijanski scenarij nije daleko od toga.”

Prvi val još uvijek traje

Što se tiče epidemije koronavirusa u Hrvatskoj, Srića upozorava kako epidemiološka situacija nije previše dobra, iako je zasad još uvijek relativno zadovoljavajuća. “Moramo se držati odavno istaknutih javnozdravstvenih mjera – socijalna i fizička distanca, održavanje higijene. Razmatranje zatvaranja noćnih klubova je u ovom trenu bitna stavka kako bi se održala dobra epidemiološka situacija”, kaže.

“Prvi val još nije završio, on još traje i pitanje je kada će doći do drugog vala”, dodao je.

Izostanak liderstva u SDP-u

Na pitanje koji su razlozi za loš izborni rezultat SDP-a, tj. Restart koalicije, kaže da krivica ne leži samo na leđima Davora Bernardića. “Izostanak liderstva, jednog kompletnog tima koji je trebao napraviti puno više. Ne možemo isključivo kriviti Bernardića, ali izbornik reprezentacije je uvijek taj koji prvi odlazi.

Zaboravimo prošlost, okrenimo se budućnosti. Mislim da koalicijski partneri nažalost nisu donijeli ništa, a odnijeli su puno. Smatramo da određeni šefovi stožera nisu odrađivali teren koliko je trebalo”, naveo je Srića.

Misli kako je izostao veliki broj kvalitetnih ljudi na listama, a kao primjere naveo je Branka Kolarića i Ranka Ostojića. “Mirela Holy i Ivo Josipović koji su se našli nisko na listama.”

Izborni debakl

Vjeruje da postoje ljudi koji se puno ne spominju u javnosti, a koji bi mogli preuzeti veće ovlasti u stranci, no s imenima nije želio licitirati.

“Vjerujem da postoje ljudi koji se ne spominju u prvom planu, a koji imaju sposobnost da uđu u novi izborni proces – ljudi koji su radli na terenu, pokazali snagu. Ne bih koketirao s imenima. Ovo je izborni debakl, katastrofa, jako loše rezultat. Nažalost, ne govorimo više o ‘restartu’. Morat ćemo se resetirati”, zaključuje Srića.

