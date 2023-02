Hrvatski predsjednik Zoran Milanović ovoga je tjedna iznenadio srbijansku javnost, ali za razliku od prijašnjih slučajeva - ugodno. Njegova izjava da je Zapad ''anektirao Kosovo'' te da je ono ''oteto Srbiji'' s iznenađenjem, ali i oduševljenjem je dočekano u tamošnoj javnosti. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će pažljivo analizirati što je točno Milanović izjavio, ali srpski šef diplomacije Ivica Dačić hvalio je Milanovićevu izjavu na sva usta.

No, u Srbiji su ipak oprezni s Milanovićem. Blic je objavio tekst pod naslovom ''Vodič za tumačenje Zorana Milanovića'' podsjetivši na njegove izjave o Srbiji od ''šake jada'' pa do ove najnovije, postavivši pitanje: Treba li vjerovati hrvatskom predsjedniku i kad darove nosi? Prenosimo dijelove teksta iz Blica.

Dosad izazivao uglavnom negativne emocije

Ako predsjednik Hrvatske Zoran Milanović nešto zna, onda je to izazvati pažnju javnosti kontroverznim izjavama. Može se reći da mu je to uža specijalnost. U tom pogledu možda je najviše "zapaljivih stavova" imao prema Srbiji, kojoj je uglavnom prijetio, provocirao, vrijeđao, omalovažavao i optuživao. Ali nekad mu se, svjesno ili nesvjesno, omakne da kaže nešto što godi našim ušima. Posljednji put u ponedjeljak kada je izjavio da su "Hrvatska i međunarodna zajednica oteli Kosovo Srbiji". Tom izjavom hrvatski predsjednik je zaslužio pohvale u srpskoj javnosti pa je čak i ministar vanjskih poslova Ivica Dačić poručio da je "istina sve što je rekao Milanović". S druge strane, Milanović je naišao na osudu i žestoke kritike, prije svega u Hrvatskoj i na Kosovu.

Ipak, prije nego što itko pomisli da je Milanović na strani Srbije, treba podsjetiti na dugačak popis njegovih izjava o našoj zemlji kojima je uglavnom izazivao negativne emocije, piše Blic pa kronološkim redom nabraja nekoliko Milanovićevih izjava o Srbiji.

'Šaraj malo, brate'

Nesuvislim, gotovo prostačkim rječnikom Milanović je skrenuo pažnju na sebe još 2015. godine kada je u vrijeme migrantske krize kao tadašnji premijer Hrvatske zatvorio granične prijelaze sa Srbijom za teretna vozila., piše Blic.

''Šteta zbog zatvaranja Bajakova veća je za srpsko nego za hrvatsko gospodarstvo. Nije to dobro, ali nismo mi budale, vidite što rade. Zemlje koje su najmanje ugrožene, poput Mađarske, izvode šou. Zašto? Za to će pred Bogom odgovarati. Srbiju ne prozivam, ali mogu joj poručiti da malo snizi ton i, kao što bi se u vicu reklo: “Šaraj malo, brate. Šalji malo gore u Mađarsku i Rumunjsku'.

'Beogradska čaršija'

''Naša je politika spram Srba u Hrvatskoj da su to naši građani i pokušavamo ih što više obgrliti, ali Vlada u Beogradu je beogradska čaršija, ponašaju se bahato. Vidim da se snalaze u košarci i vaterpolu, ali politika je kompliciranija. I ako bude potrebno, ne samo da ćemo im blokirati pregovore, nego ćemo donijeti zakon po kojem ćemo proganjati njihove počinitelje po Kosovu. To je nešto čime se normalna država ne bavi, ali bude li potrebno, i to ćemo napraviti, ne samo blokirati. Ne želimo blokirati, to je nepotrebno jer možemo se dogovoriti, ako bude inteligencije s druge strane da sklopimo bilateralni ugovor.''

'Šaka jada'

Milanović je kao premijer na sastanku s hrvatskim braniteljima izjavio:

''Da ste vi radili to što je radio Vučić s one strane Save bili bi optuženi. Mi tim ljudima gledamo kroz prste, da, i to je granica tolerancije, granica do koje sam spreman praviti se blesav. Nemoj me tjerati više od toga. Nažalost, to je šaka jada koja već više od 150 godina ne zna bi li išli u Makedoniju, Vojvodinu, Bosnu, Hrvatsku, Bugarsku… Nema ih deset milijuna, a žele biti gospodari cijelog Balkana.''

Zasmetala ga Dačićeva izjava

Blic piše da se Milanović znao uvrijediti i na izjave srpskih dužnosnika pa su ga svojedobno pogodile Dačićeve riječi da "Hrvatska nije u stanju zaštititi deset ćiriličnih tabli u Vukovaru".

''Ljudski mi smeta ta izjava. To je ružno, nemojmo to raditi. S jedne strane te udaraju ekstremisti u Hrvatskoj, koji ne mogu pojmiti politiku bez konflikta i mržnje, a vidim da i s druge strane Dunava nema razumijevanja problema. Ova regija je prošla kroz užasne tragedije, treba nešto iz toga naučiti. Ne radi se tu o deset ploča, nego nekoliko stotina koje smo potpuno zaštitili, ali ne mi i policija nego i građani. I to je hrvatski ponos.''

Nejasna izjava o genocidu u Srebrenici

Blic nadalje piše da je 2020. godine, postavši predsjednikom Hrvatske, Milanović nastavio na sličan način ponašati se prema Srbiji. Pamte se njegove riječi o genocidu na temelju kojih nije posve jasno je li branio ili napadao Srbe i Srbiju. Pa je krajem 2021. godine na pitanje novinara je li za njega zločin u Srebrenici genocid, odgovorio:

''Ja kažem da je, ali onda za neke teže zločine moramo izmisliti novo ime. Poštujem tuđu žrtvu, ali nije sve isto. Ako sve bude genocid, moramo naći drugo ime za ono što su nacisti napravili Židovima u Drugom svjetskom ratu. Nije svaka žrtva, to je relativiziranje. Postoje genocidi i genocidi. Postoji genocid nad židovskim narodom, postoji genocid o Ruandi, postoji genocid u Srebrenici, odnosno, jedan događaj je definiran kao genocid, a genocid ima vrlo širok raspon. Postoji genocid i u Drugom svjetskom ratu, postoji Jasenovac. Dakle, nije sve isto kao što ni svaka žrtva nije ista. Ta priča svaka žrtva je ista - ni govora.''

'Srbi su puni šarma, talenta... i autodestrukcije'

Kada je Vučiću čestitao na izbornoj pobjedi njegove stranke, Mlanović je u proljeće 2022. rekao: ''Srbija se mora opredijeliti i odlučiti je li Zapad. Ona je geografski zapad, a što je u smislu političke geografije, to moraju odlučiti. Srbi su posebna politička kategorija. Puni talenta, šarma, katkad autodestrukcije. Ja želim preko Dunava i kroz Srijem imati normalne susjede, ljude koji se neće razmetati da su kupili neke polovne avione i nadmetati se s Hrvatskom tko je jači.''

Blic piše da je Milanović kasnije pokušao 'ispeglati' svoju raniju izjavu o Srbiji kao "šaci jada".

'Srbija nije bijeda ili šaka jada, ali neke pojave jesu. Bijeda je frustracija kad ne napreduješ tempom kojim su tvoji građani i društvo sposobni, a Srbija jest i Hrvatska jest još više.“

'Pored mene živog neće ući u EU'

Novi povod za Milanovićeve "otrovne strelice" bile su podignute optužnice u Srbiji protiv četiri hrvatskih vojna pilota optužena za navodni zločin nakon 'Oluje' kada je u bombardiranju kolone srpskih izbjeglica poginulo devet civila, od kojih četvoro djece.

''Dakle, Beograd, predsjednik Vučić i suradnici su odlučili da je sada zgodan trenutak podići optužnice protiv četiri hrvatska ratna zapovjednika, od kojih dvojicu osobno poznajem i mogu za njih garantirati, mogu dati ruku za njih da nisu nacionalisti i da nisu odgovorni ni za što. Ali, uopće ne želim ulaziti u tu vrstu rasprave jer Srbija nema pravo podizati takve optužnice. Hrvatska će sutra optužiti njihovog aktualnog predsjednika, ako bude loše volje, zato što je divljao na teritoriju Hrvatske 1995. godine, a ne na Petrovačkoj cesti, kao u pjesmi Branka Ćopića, na kojoj su poginula neka djeca. Meni je žao zbog toga, ali za to neće odgovarati hrvatski zapovjednici iz Domovinskog rata.''

Mjesec dana kasnije o istoj je temi dodao: ''Ta priča s ubijenom djecom postala mi je nepodnošljivo gadljiva. I mi Hrvati isto imamo djecu. Kao, netko je išao ubijati srpsku djecu, baš iz aviona je išao gađati srpsku djecu. Kako se Hrvatska ponaša prema Beogradu? U procesu europskih integracija džentlmenski. Pa dosta je bilo. Takvi pored mene živog neće ući u EU.''

Srpski diplomat: Prvi u regiji rekao notornu istinu

Blic na kraju donosi izjavu nekadašnjeg sršsog diplomate Zorana Milivojevića, koji kaže da Milanovićeva izjava o Kosovu bila politička bez obzira na njegovu kontroverznu ličnost.

''Milanović je to izgovorio kao predsjednik države koja je naš susjed i članica Europske unije i NATO-a. U tom smislu to je politička izjava, pogotovo što je izrečena u kontekstu rata u Ukrajini i neriješenog kosovskog pitanja. Ne treba smetnuti s uma da je Milanović to izjavio na ispraćaju hrvatskih vojnika u Litvu gdje će sudjelovati u NATO-voj vježb ojačane prednje prisutnosti'', kazao je Milivojević.

Dodaje da je Milanović, zbog svega toga Milanovićeva izjava je pokrenuo aktualnu temu u vezi međunarodnog prava i poretka. Ističe i da je Milanović prvi u regiji "rekao notornu istinu i povukao nogu". Ipak, Milivojević smatra da se odnos Milanovića prema Srbiji neće puno promijeniti.

''On je nositelj politike koja smatra da je Srbija odgovorna za sve što se dogodilo tijekom devedesetih. Međutim, kosovsko pitanje je globalno pitanje kada je riječ o međunarodnom pravu i odnosima. Zato mislim da je ovo što je rekao za Srbiju i Kosovo izrekao sasvim svjesno, a ne slučajno i da je ušao u potpunosti u dubinu problema'', kazao je Milivojević.