SRBI, RIJEKA, TITOV KLUB I OGROMNA PETOKRAKA: Kampanja je postala putujući cirkus, udarni kandidati bave se sasvim suludom temom

Grabar Kitarović i Milanović kao da se natječu tko će dati trivijalniju izjavu u ovoj kampanji. Nova tema im je nogomet

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović iznenadila je hrvatsku javnost izjavom o NK Rijeci.

“Kao Riječanka sam odlazila na utakmice Rijeke, ali naša Rijeka je tada bila nekakav rezervni klub za Partizan i Crvenu zvezdu i domaći igrači koji su bili dobri i kvalitetni odlazili su u Hajduk, nešto malo u Dinamo. Dinamo i Hajduk bili su toliko blizu mojemu srcu. Nogomet je za nas koji smo voljeli Hrvatsku bio puno, puno više od nogometa. Značio je narodno zajedništvo. Bio je ono što je povezivalo sve od juga do sjevera”, kazala je predsjednica i tako u uvela nogomet kao političku temu u kampanju.

Ubrzo su reagirali i iz FK Partizan kazavši kako su od svog osnivanja “pravi kozmopolitski klub u kojem su sa zadovoljstvom nastupali igrači brojnih nacionalnosti”. Navode kako su s “NK Rijeka je odigrali u povijesti puno teških i neizvjesnih utakmica – češće smo se radovali, ali smo imali i neke bolne poraze, kao onaj u dvije utakmice finala Kupa 1979. Bili smo žestoki sportski rivali kako za vrijeme SFRJ, tako i 1999., kad nas je ždrijeb spojio u kvalifikacijama za Kup UEFA”.

Reagirao i FK Partizan

No, izjava predsjednice je faktički netočna napominju. “Nema podataka da je ikada neki igrač Partizana otišao igrati za Rijeku. Dvojica jesu iz Rijeke došli u Partizan, ali je zanimljivo da je tu riječ o igračima koji potječu ili iz Srbije kao Marjanović, ili iz Republike Srpske kao Sredojević. Dodajmo, pritom, da od 1962. nijedan hrvatski igrač nije ni igrao u Partizanu”, naveo je potpredsjednik Partizana Vladimir Vuletić za RTL.

Danas se u čitavu raspravu uključio i predsjednički kandidat Zoran Milanović. On se okomio na predsjednicu, kazao da je jugonostalgičarka jer stalno govorio o bivšoj državi. No, potom je i on dao jednu krajnje neobičnu izjavu o HNK Hajduk.

Trivijalna kampanja

“Nisam navijao za Hajduk, kad sam navijao za klubove, zato što je to bio Titov omiljeni klub, to mi je možda mogao biti razlog da ne navijam za Hajduk, ali to je istina. U danima kada nam se pričaju nevjerojatne besmislice, kada se provodi jedan memoricid prema onome što smo živjeli i što pamtimo, što nije bilo savršeno, bilo je katkad i iritantno, bilo je pogrešno, bilo je ljudski. Sve što sam rekao na tu temu sam rekao”, rekao je Milanović.

“Nisam razmišljao o glasovima u Rijeci u Splitu, rekao sam istinu kojom se ide na neistinu koja se plasira s druge strane, a kojom se ljude želi podijeliti. Hajduk je bio takav kakav je bio. Hajduk je bio hrvatski klub, ali je bio i klub koji je imao petokraku u grbu, koji je igrao s petokrakom na prsima, mogao si se nabosti na nju, to je ružno izgledalo, ali tako je bilo, neka to ljudi znaju”, kazao je.

Predsjednik Republike prema Ustavu ima većinom protokolarne ovlasti, ali sudeći prema kampanji instituciju predsjednika aktualni kandidati dodatno banaliziraju govoreći o nogometu i to na najružniji mogući način – pokušavajući, valjda, rasplamsati nacionalizam i niske strasti, pa onda možda i ušičariti nešto glasova. Ostaje vidjeti hoće li i ostatak kampanje proteći u ovom, revijalnom tonu.