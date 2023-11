Nakon što je po Ruđeru Boškoviću nazvana Zračna luka Dubrovnik, neki srpski portali pišu 'Hrvati su kleptomani, ponovno su nas pokrali', javlja RTL Direkt.

"Mislim da bi on prvo rekao da je Dubrovčanin i Dalmatinac, to mu je bilo najbitnije. Mi u prošlosti imamo toliko primjera da nacionalni i vjerski identiteti u najvećem broju slučajeva nisu ni postojali, govorim prije svega o nacionalnim identitetima jer su nacije umjetne tvorevine iz 19. stoljeća", govori nam povjesničar Hrvoje Klasić.



Nije ovo prvi put. Srbi su i formalno u svom zakonu o kulturnom nasljeđu upisali da su Marin Držić, Šiško Menčetić, Ivan Gundulić ne samo hrvatski nego i srpski pisci. Sve zvuči kao još jedan slučaj za koga drugog, nego za, naše satiričare.



"Ruđer Bošković kad ga je Delber nazvao Talijanom, on je rekao za sebe, ne, ja sam Dalmatinac. Tako da, osim Srba postoje očito još i Dalmatinci koji nisu Srbi. Sveti Jeronim, poznati Dalmatinac je za sebe rekao da je Dalmatinac, on je iz Ljubljane vjerojatno, što je isto Dalmacija. To je sad velika borba između toga, tko su sada sve Dalmatinci u odnosu na tko su sve Srbi. Mi Hrvati smo 50:50, pola nas je Dalmatinaca, pola smo Srbi", kaže nam satiričar Borna Sor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ep Ilijadu i Odiseju nije napisao grčki pjesnik Homer. Napisao ga je srpski pjesnik Omir ili Momir. Barem je tako tvrdio Jovan Deretić, srpski povjesničar, koji je eto našao dokaze da je Homer zapravo Srbin.

Pravi povjesničar, Hrvoje Klasić, kaže nam da nije još vidio ozbiljna istraživanja koja bi takvo nešto potvrdila. "Jer pazi sad problema, ako je Homer bio Srbin, a dokažemo da Homer nije postojao što je ustvari jedna od mogućih pretpostavki, onda je ustvari pitanje, ako je Homer izmišljen, jesu li i Srbi kao narod izmišljeni", govori Hrvoje Klasić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Grci bili većinom Srbi

Brad Pitt koji glumi u legendarnom filmu Troja, nije Srbin, barem koliko je poznato, ali prema istim izvorima osnivač Troje bio je Srbin Ilija, pa je tako, logično, napisana Ilijada. Kontroverzni povjesničar Deretić, čije bizarne teorije zabavljaju i njegove kolege i iz Srbije i iz Hrvatske, tvrdio je i da su Grci bili većinom Srbi, a recimo Sparta srpska država.

"Pa po mom kolegi Deretiću i Aleksandar Veliki je bio Srbin. Pa da, čini mi se da je u jednom trenutku bio homo erectus, pa je onda išlo u dva smjera homo neandrtalis i homo serbikus. Mislim da na planetu više nema nekoga tko nije Srbin, osim Hrvata koji su bili Avari koji su sad nestali", govori Borna Sor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja bi ustvari volio da se Srbi danas ponosne da je Sulejman Veličanstveni kao jedan turčin i osmanski sultan ustvari Srbin. To mi ovako zvuči iz današnje perspektive odnosa Srba i Bošnjaka, mi izgleda najzanimljivije. I to bi upotrijebio kao odličan primjer, vidite,, možete biti zajedno i da može postojati suradnja između Srba i Bošnjaka", kaže nam Hrvoje Klasić.



Nedavno je jedna srpska, "povjesničarka" javnosti otkrila da je Elon Musk iz Republike Srpske, samo nitko to ne zna, jer je Elon promijenio ime.