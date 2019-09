‘SRAMOTNO I ODVRATNO!’ Dubrovčanka se navikla na prljavo more, ali su je šokirali – plutajući mrtvi štakori! ‘To su vidjeli i gosti!’

I moji gosti su to vidjeli i ni sama nisam znala što da im kažem kad su me pitali otkud štakori u moru. Iako svi mi dobro znamo otkud, a evo sad i dokaza’, napisala je Dubrovčanka koja je poslala i fotografije mora

Čitateljica Dubrovačkog dnevnika podijelila je negativno iskustvo koje je doživjela prije nekoliko dana dok je vodila goste u razgledavanje grada.

Kako kaže, u moru, koje je bilo jako prljavo, vidjela je tri uginula štakora, a prizor su vidjeli i njezini gosti.

Dubrovački dnevnik objavio je poruku koju im je poslala sugrađanka: ‘Malo je reći da sam jučer ostala u šoku dok sam se spuštala s Lovrijenca prema uvali u Pilama, a imala sam turu i bila s gostima. More je bilo užasno prljavo. Nažalost, na to sam već navikla jer često tu prolazim, ali ono što me šokiralo su tri mrtva štakora koja su plutala u moru. I moji gosti su to vidjeli i ni sama nisam znala što da im kažem kad su me pitali otkud štakori u moru. Iako svi mi dobro znamo otkud, a evo sad i dokaza’, napisala je Dubrovčanka koja je poslala i fotografije mora.

“Sramotno i odvratno, nemam drugog komentara”, zaključila je čitateljica Dubrovačkog dnevnika.