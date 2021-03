‘SRAMOTNIJA PRESUDA NIKAD NIJE VIĐENA’: Bivši odvjetnik Zdravka Mamića poručio njegovu bratu: ‘Odsluži kaznu u BiH. Ovo što se ovdje događa je zastrašujuće’

Odvjetnik Mate Matić smatra presudu Vrhovnog suda braći Mamić sramotnom te savjetuje okrivljenicima da kaznu idu odlužiti u Bosnu i Hercegovinu

Odvjetnik Mate Matić, koji je u jednom dijelu prvog osječkog procesa zastupao braću Mamić, komentirao je pravomoćnu presudu Vrhovnog suda u tom slučaju, po kojoj je Zdravko Mamić osuđen na šest i pol godina, Zoran Mamić na četiri godine i osam mjeseci, a bivši direktor Dinama, Damir Vrbanović na tri godine zatvora, zbog izvlačenja 116 milijuna kuna iz kluba.

“Sramotnija presuda Vrhovnog suda nikada nije viđena u hrvatskom pravosuđu”, poručio je Matić na HRT-u, pritom otkrivši da se sa Zdravkom Mamićem razišao zbog koncepcije obrane.

“Moja obrana je bila fokusirana samo na činjenicu da ovdje ne postoji nikakvo kazneno djelo, za što postoje jasni i nedvojbeni dokazi, nije tražila nikakve sporedne, dodatne aktivnosti. Meni je bilo potpuno svejedno hoće li na drugoj strani biti dva tužitelja, 22 ili 222. Nesporno je da je Zdravko Mamić pronašao talent Luke Modrića. Nesporno je da je Zdravko Mamić imao sporazum s Lukom Modrićem da će po sporazumu platiti što treba. Nesporno je da je nakon toga Luka Modrić prodan Tottenhamu za 21 milijun. Nesporno je isto tako da su Dinamo i Luka dogovorili podjelu transfera. To je njihovo pravo, njihova volja, to su sporazumi. Nesporno je da je Dinamo platio na račun Luke Modrića pola iznosa. Završen je transfer. Gdje je Zdravko Mamić? Nigdje. Tek sada dolazi Zdravko Mamić, dogovara s Lukom Modrićem i kaže: ‘Luka, hoćemo li mi nastaviti suradnju temeljem ugovora ili da se dogovorimo da raskinemo odnos?’. Raskidaju odnos”, govori Matić pojašnjavajući da je za to nekad bio dovoljan i stisak ruke.

“Sada je pored toga dovoljna rečenica da nitko nema daljnjih potraživanja. Je li ikada Zdravko Mamić potražio od Luke Modrića nakon toga jedne lipe? Nije. To potvrđuje da su oni svoj odnos raskinuli. Cijelo vrijeme se spominje je li Dinamo oštećen ili nije. Za koliko je oštećen, ako je oštećen? Je li za ono što je dao Zdravku Mamiću ili za sve? Ako je valjda sve to nezakonito, onda je oštećen za sve. Pa ne možete onda gledati jednoga kao svjedoka, a drugoga kao osuđenika! Znate li vi da je u ovom postupku baza nekakve presude saslušanje Luke Modrića u Uskoku, u prisustvu odvjetnika? Jeste li ikada vidjeli da svjedok ima odvjetnika? Pa to nikada nije postojalo!”, pojasnio je Matić zbog čega smatra da je suđenje bilo nepravedno i nepošteno te da je Mamiću povrijeđeno pravo na obranu.

‘DINAMU PRIJETI NEPRIJATELJSKO PREUZIMANJE’: Bivši dopredsjednik HNS-a: ‘Vladao je kao Luj XIV., sad ima pravo lagati i braniti se do krvi’

ZAVRŠILA JE MAMIĆEVA PRESICA: Žestoko napao Sessu i pravosuđe; ‘Sa sucima koji su me osudili sam se u loži u Maksimiru izubijao od alkohola’

Spas na Ustavnom i Europskom sudu

Tvrdi da Mamiću ne preostaje ništa drugo nego podnijeti žalbu Ustavni sud i tužbu Europskom sudu za ljudska prava. Nakon što je predmet prebačen sa zagrebačkog na osječki Županijski sud, Matić je, tvrdi, osjetio da će Mamić morati pronaći spas u najvišim državnim i europskim pravosudnim tijelima.

Pojasnio je i zašto je apsurdno da Mamići vrate novac Dinamu. “Oni su tražili cijelo vrijeme da Dinamo postavi odštetni zahtjev. Kad bi Dinamo postavio odštetni zahtjev, uprava Dinama bi priznala počinjenje kaznenog djela. Dakle, nema šanse da Dinamo prizna da je oštećen u svemu ovome. Što se onda događa? Dinamo više taj novac ne može dobiti, jer ako vi niste postavili imovinsko-pravni zahtjev, novac odlazi u državni proračun. Znači, ovaj novac Dinamo više nikada ne može dobiti. Dobit će ga državni proračun. Dinamo je rekao: ‘Nas taj novac ne zanima, mi oštećeni nismo’. Prema tome, ne postoji imovinsko-pravni zahtjev, u čemu je problem?”, pita se Matić.

MAMIĆEV ODVJETNIK SPREMA USTAVNU TUŽBU KOJA ĆE IMATI TRI TEMELJA: ‘Ako je Ustavni sud odbije, ići ćemo do Strasbourga’

BIVŠI ŠEF VRHOVNOG SUDA ZBOG SLUČAJA MAMIĆ PROZVAO PLENKOVIĆA, MALENICU I HDZ; Mamić zavapio: ‘Ima nade, naša borba ide dalje i tek je počela!’

‘Veća pravica u BiH

Dodaje i kako Bosna i Hercegovina nema obvezu izručenja Zdravka Mamića čak niti nakon pravomoćne presude. “Zdravko Mamić i Zoran Mamić bosanski su državljani, prema tome oni odlučuju gdje žele izdržavati kaznu. Oni će zatražiti da se predmet dostavi u BiH. Tamo će se pogledati je li to djelo kažnjivo prema njihovim propisima. Iza toga će vidjeti je li ta kazna koja je ovdje određena adekvatna. Ja sam uvjeren da će se ona bitno smanjiti, jer je treba bitno smanjiti, jer je ova sankcija koja je ovdje donesena rezultat nečega drugoga, a ne pravosuđa ili pravice”, rekao je te poručio da Zoran Mamić može neometano prelaziti granicu. Usput ga je savjetovao da svoju kaznu odsluži u susjednoj zemlji.

“Ja mu preporučujem da to tamo učini, jer je tamo puno veća pravica nego ovdje. To mu javno preporučujem, jer ovo što se ovdje događa je zastrašujuće”, rekao je te zaključio: “Gubitnici su Mamići i gubitnici smo mi. A hrvatsko pravosuđe ne valja. Nažalost, to je zaključak nakon svega ovoga. Ali ja nisam siguran da oni to žele i znaju riješiti. To je problem. Ja mislim da oni koji žele i znaju to riješiti, za to nemaju ovlasti. A oni koji to mogu riješiti, mislim da im to do kraja ne odgovara.”

USKOK ISPITAO SUPRUGU ZDRAVKA MAMIĆA I BIVŠU DJEVOJKU ZORANA MAMIĆA: Bile su nazočne kada se družio s osječkim sucima

BRAĆI MAMIĆ ODUZIMAJU SVE: Milijune kuna, stanove, kuće, Bentley, Audi, brod od 12 metara…; Ali, neće samo njima isprazniti račune