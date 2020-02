SRAMOTNI HRVATSKI ZAKONI: Dok ju je tukao nazvala ga budalom pa završila na sudu

Prije 17 godina na zagrebačkom su općinskom sudu ubijene tri i ranjena jedna žena. Počinitelj je bio suprug jedne od njih. Dan njihova ubojstva, 22. rujna, obilježava se kao Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Svakih 15 minuta zlostavljana je jedna žena, bilo da se radi o fizičkom, psihičkom ili seksualnom nasilju. U zadnjih deset godina nasilni partneri ubili 300 žena. No, rijetke su one koje odluče prijaviti nasilnika.

Da sve bude još gore, žrtve u prosjeku ostanu s nasilnikom i do 10 godina prije nego se ohrabre ga ostaviti ili prijaviti. “Tendencija je da žene ostanu u kući, da rađaju minimalno troje, po mogućnosti petero djece. Čujemo i da im se nudi plaća odgojiteljice, od čega se meni ledi krv u žilama. Sličan zakon imao je Hitler u doba nacističke Njemačke.

‘Dužnost vam je rađati, ići u crkvu i držati se kuhače’

Žene u reproduktivnoj dobi, rađajte najmanje petero, sedmero djece za obnovu nacije, a zauzvrat ćete dobiti plaću majke odgojiteljice. Dužnost vam je rađati, ići u crkvu i držati se kuhače”, rekla je za Radio Dalmaciju Neva Tölle iz Autonomne ženske kuće Zagreb.

Vrlo je važno da žene budu upoznate sa svojim zakonskim pravima. “On je nju tukao, a ona mu je, dok ju je mlatio, rekla ‘budalo jedna, ostavi me na miru inače ću te tužiti policiji’. Zbog tih riječi ‘budalo jedna’ i policija i Centar za socijalnu skrb i sud vide da je žena počinila verbalno nasilje nad nasilnikom i biva drugooptužena.

To je strašno – to je novi Obiteljski zakon! Bitno je da žena pripremljeno ode do policije, Centra ili suda ako do njega uopće dođe”, istaknula je Tölle.

Sve žene koje trpe zlostavljanje mogu za pomoć i podršku nazvati besplatni telefon 0800 55 44, radnim danom od 10 do 17 sati.