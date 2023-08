Još jedna priča o uzurpaciji jadranske obale procurila je danas u javnost. Ovaj incident dogodio se u Turnju u kojem je vlasnica jedne od kuća uz obalu vrlo grubo otjerala gošću koja se ondje htjela okupati.

"U subotu oko podneva sam odlučila otići na plažu na šetnici Leopolda Mandića. S jedne strane šetnice su obiteljske kuće, a s druge more. Ispred svake kuće je napravljen mol, ne znam je li izgrađen legalno ili ilegalno. Uglavnom, na molu ispred jedne kuće nije bilo nikoga i ja sam se odlučila ondje okupati", počela je svoju ispovijest čitateljica portala Morski.hr.

Potom je, kako kaže, iz kuće izašla gospođa srednjih godina koja joj je rekla neka se makne niže na plažu jer je mol ona uredila.

Umalo fizički obračun

"Ja sam joj odgovorila da je to pomorsko dobro. I tako smo ja i ona malo po malo skoro došle do fizičkog obračuna. Poslije toga više mi nije bilo ni do čega", rekla je žena.

Morski.hr podsjeća da se u ovakvim situacijama treba javiti policiji. "Imate pravo biti na pomorskom dobru i boraviti tamo koliko želite. Za ilegalno izbetonirani mol ili rivu, nazovite lučku kapetaniju, u ovom slučaju nadležna je LK Zadar", poručuju.

