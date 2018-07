SRAMOTAN TEROR INSPEKCIJE: Nije otvorio kafić jer mu je pozlilo pa je završio u bolnici, sad mora platiti 5000 kn kazne

‘Neosporno je da kafić nije bio otvoren čime je prekršen zakon’

Turistički inspektor u Đurđevcu u nekoliko je navrata, točnije u 8.30, 10, 12 15 sati pokuša ući u kafić. No Dejanov kafić je tog 8. siječnja bio zatvoren, iako mu je radno vrijeme od 8 do 20 sati. Tri dana kasnije, inspektor ministarstva turizma ponovo se vratio do kafića i našao ga otvorenim. Tamo je zatekao i vlasnika Dejana koji mu je pokušao objasniti kako je točno da je kafić bio zatvoren 8. siječnja, ali samo zato što je njemu pozlilo i jer je završio u bolnici. No inspektor j i ispisao kaznu.

‘Zakon je neosporno prekršen’

A sada je, kako piše Podravski.hr, kaznu potvrdio i Prekršajni sud u Koprivnici. Prema njima “nesporno da je ugostiteljski objekt tog dana bio zatvoren, iako je trebao biti otvoren u radnom vremenu od 8 do 20 sati”, čime su prekršene odredbe Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti”.

Za takav prekršaj propisana je novčana kazna za pravnu osobu u rasponu od 2500 do 20.000 kuna, a za odgovornu osobu u pravnoj osobi u rasponu od 2000 do 7000 kuna, a Dejan je kažnjen sa “samo” 2000 kuna, njegov kafić s 2500 kuna plus 500 kuna troškova postupka.