SRAMOTA U SPLITSKOJ BOLNICI: Znate li gdje steriliziraju posuđe? U pećnicama starim 50-ak godina! Ali, imaju još veći problem od toga

U splitskoj bolnici na Križinama posuđe i pribor za jelo steriliziraju se u pedesetak godina starim pećnicama. Umjesto da bude stavljeno u kuhinjske sterilizatore ili konvekcijsku pećnicu, koja također može sterilizirati posuđe, posuđe se sterilizira u pećnicama u kojima se ujedno pripremaju i obroci, piše Slobodna Dalmacija.

Posuđe se zagrijava pet minuta na temperaturi od 100 do 150 Celzijevih stupnjeva, što je dovoljno da se ubiju bakterije. Tako sterilizirano posuđe nije štetno za pacijente budući da se zagrijava na visokim temperaturama, ali mnogi smatraju da bi druga najveća i vjerojatno najzaposlenija hrvatska bolnica trebala u objema kuhinjama imati kuhinjske sterilizatore, odnosno konvekcijske pećnice.

S druge strane, piše Slobodna Dalmacija, bolnička kuhinja u bolnici na splitskim Firulama, puštena u rad prije 10 godina, među najmodernijima je u Hrvatskoj i ima četiri konvekcijske pećnice, čija je cijena oko 19.500 eura bez PDV-a.

“Nadamo se da ćemo jednu takvu pećnicu dobiti iduće godine jer je u planu nabave”, kazala je Darinka Papković, v.d. voditelja Službe za prehranu KBC-a Split.

No, u bolničkim kuhinjama u Splitu ima jedan veći problem. Naime, zaposlenici dviju bolničkih kuhinja zbog količine posla ne mogu dobiti slobodne dane, a jedva da mogu dobiti i godišnji odmor. Mnogi od njih sredinom veljače ove godine imaju neiskorišten cijeli godišnji odmor od prošle godine i k tomu između 30 i 40 neiskorištenih slobodnih dana od lani.

“U bolničkim kuhinjama nedostaje najmanje petnaestak ljudi, prvenstveno kuhar i pomoćnica. Dajemo sve od sebe, pogotovo starija ekipa koja u bolnici radi dugi niz godina. Vrlo dobro znamo da “proizvodnja” ne smije trpjeti i da bolničkim pacijentima ne smije nedostajati ni “ptičjeg mlika”. Ulažemo nadljudske napore da sve funkcionira kako treba”, kazala je Papković za Slobodnu Dalmaciju.

U bolnici ima kuharica koje bi mogle raditi posao kuhara, ali ne postavljaju ih na ta radna mjesta jer nedostaje pomoćnica pa one moraju obavljati taj posao. Neslužbeno se doznaje da kuhar u bolnici može imati plaću do 6000 kuna, a pomoćnice od 3500 do 4000 kuna.

Nedavno je Ravnateljstvo KBC-a Split raspisalo javni natječaj za rad u kuhinji.

“Nedavno smo dobili desetak novih ljudi. Ali mladi ljudi koji dođu raditi, kad vide da moraju raditi u “rudniku”, brzo napuste posao. U pravilu dobivamo za rad osobe srednje životne dobi, koje su prije radile kod privatnika pa žele raditi u državnoj firmi. Takvi izdrže sve napore. Za ovaj posao potrebna je brzina, okretnost, čistoća i treba misliti glavom. Naše pomoćnice moraju znati koji pacijent što jede, kakav mu pribor moramo staviti uz jelo, moraju znati tko dobiva juhu, tko dobiva kruh i koliko, i još puno toga”, rekla je Darinka Papković, v.d. voditelja Službe za prehranu KBC-a Split.

Ispričala je kako su nedavno u bolnici zaposlili kuharicu za koju se odmah vidjelo da zna svoj posao, ali je nakon samo nekoliko dana otišla jer je dobila bolju ponudu iz Njemačke.

