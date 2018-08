SRAMOTA NEKOLIKO DANA PRIJE POČETKA NASTAVE: Premijer i ministrica pompozno najavili novi program, ali sad je jasno – skroz je propao

Izgleda kako pompozno najavljeno uvođenje novog predmeta obavezne informatike u 5. i 6. razrede ipak neće iće po planu

Za četiri dana počinje “najvažnija školska godina u posljednjih 20 godina”, kako ju naziva ministrica obrazovanja Blaženka Divjak. Osim relativno malog broja škola gdje se provodi eksperimentalni program ‘Škola za život’, najveća je promjena uvođenje informatike kao novog obveznog predmeta u sve 5. i 6. razrede. Unatoč jakoj podršci premijera Andreja Plenkovića, projekt će u ponedjeljak početi bez udžbenika, računala, digitalnih obrazovnih sadržaja te skromno provedenih neobaveznih virtualnih edukacija nastavnika. I to sve nakon pune godinu dana pripreme ključnog projekta ministrice Divjak i njene pomoćnice Lidije Kralj, piše Srednja.hr.

Premijer i ministrica zajedno su 16. studenog 2017. predstavili projekt uvođenja obvezne informatike u 5. i 6. razrede, počevši od školske godine 2018./2019. No po svemu sudeći, obavezna informatika u ponedeljak će krenuti bez ičega.

Poništena javna nabava 13.000 laptopa

Mediji su još početkom kolovoza javili kako će obavezna informatika krenuti bez udžbenika, rekavši ih nakladnici neće biti u stanju isporučiti na vrijeme. Par dana kasnije Ministarstvo obrazovanja poništilo je javnu nabavu za 13.000 laptopa koji su do početka rujna trebala stići u 430 osnovnih škola. Razlog poništenja je činjenica da je stigla samo jedna ponuda, i to po cijeni za 11.653.803 kune višom od cijene koju je predvidjelo Ministarstvo, kao i s dvostruko duljim rokom dostave.

Ministrica Divjak zatim objavljuje da će se novac za kupnju laptopa dati školama i da će laptopi biti u školama biti do kraja kalendarske godine. Ministarstvo znanosti i obrazovanja donosi jučer odluku kojom će se sredstva za laptope doznačiti. Posebno je zanimljivo je to da je u propaloj javnoj nabavi bilo je predviđeno 26 milijuna kuna za 430 škola, a sada se taj iznos dijeli na njih 673.

Digitalni materijali ‘spremni’, iako baš i nisu

Ministrica je prije tri dana izjavila kako su “digitalni materijali spremni za upotrebu” za obaveznu informatiku. No to nije točno. Stvar je u tome da je CARNET još u siječnju otvorio postupak javne nabave u vrijednosti 2 milijuna kuna (bez PDV-a) i to u svrhu nabave otvorenih digitalnih obrazovnih sadržaja (DOS) za predmet informatiku za 5. i 6. razred osnovne škole.

No 3. kolovoza javna je nabava poništena zbog višestrukih žalbi konzorcija nakladnika. U odluci o poništenju javne nabave navodi se kako “predmet nabave nije više moguće nabaviti za školsku godinu 2018./19. Naručitelj će predmet nabave nabavljati za školsku godinu 2019./20.” No u Ministarstvu tvrde kako se “ne radi o DOS-evima, već o digitalnim materijalima koje su nastavnici informatike koristili tijekom 243 dana obrazovanja i koji im služe za nastavu. Dodatno, izmjene udžbenika za 5. i 6. razred su odobrene i izmijenjene u katalogu.”

MINISTRICA DIVJAK: ‘Počinjeno pripremu učitelja i nastavnika informatike za uvođenje novih kurikuluma’

Ni obrazovanje nastavnika nije sjajno

Kada je u pitanju pak online obrazovanje nastavnika informatike, isti to opisuju kao tretiranje ozbiljne bolesti kamilicom. Budući nastavnici tvrde kako se radi o isključivo online obrazovanju u virtualnoj učionici te da polovica nastavnika informatike to uopće ni ne pohađa.

Najveći gubitnici ove očito nepripremljene reforme biti će na kraju učenici i nastavnici, koji bi sljedećeg tjedna trebali krenuti s nastavnim predmetom koji očito još nije spreman.