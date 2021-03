SPRIJEČENO ‘SPONTANO’ OKUPLJANJE MLADIH ISPRED HNK: Policija legitimirala sve koji su se pojavili; Otvara se Disneyland?

Hrvatska je u petak zabilježila 590 novozaraženih koronavirusom pa je aktivni broj slučajeva iznosio ukupno 3.609

Jučer je preminulo šest osoba, dok ih je 76 na respiratoru

U svijetu je trenutačno 116.684.542 zaraženih koronom, dok je oporavljenih preko 92 milijuna

Zbog cijepljenja stanovnici SAD-a mogli bi steći imunitet krda do kasnog ljeta

Stotine cijepljenih Izraelaca išli na prvi koncert od izbijanja pandemije

Policija spriječila okupljanje mladih ispred zagrebačkog HNK

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

8:27 – Policijske ophodnje bile su sinoć pojačane u Zagrebu pa okupljanja mladih ispred HNK nije bilo. Prometni redari su s policijom sinoć dežurali oko HNK i tako nisu dopustili okupljanje mladima.

Od 2. ožujka je na snagu stupila preporuka Nacionalnog stožera o strožim kontrolama javnih okupljanja. Zato su sinoć policajci legitimirali mlade koji su došli na lokaciju koja im je prethodnih tjedana služila kao okupljalište.

“Tu surađuju i Civilna zaštita, komunalna služba, policija, to je sad stvar taktike. Oni će razgovarati o tome kako to izvesti, a to nije nešto što se najavljuje prije nego što se dogodi. Poruka je da se, kad postoje mogućnost da se sjedne na terase, ta neformalna druženja koja su prepoznata kao jedan od oblika širenja koronavirusa, da od toga ljudi odustanu u mjeri u kojoj je to moguće”, kazao je na presici Stožera ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Cijepljeni u Tel Avivu išli na prvi koncert od izbijanja epidemije

8:10 – Više stotina ljudi cijepljenih protiv koronavirusa sudjelovalo je u petak na koncertu na otvorenom koji je organizirala gradska uprava Tel Aviva, što je prvi takav koncert od izbijanja pandemije. Plešući na tribinama, petstotinjak oduševljenih posjetitelja sa zaštitnim maskama pratilo je koncert izraelskog pop pjevača Ivrija Lidera na nogometnom stadionu Bloomfieldu.

“Ovo je doista sjajno, sretna sam i nestrpljivo iščekujem koncert”, rekla je Reut Gofer. “Nadam se da je ovo početak vremena kada ćemo se moći vratiti normalnom životu”, dodala je. Da bi mogli ući na stadion gledatelji su morali pokazati potvrdu izraelskog ministarstva zdravstva o tome da su primili obje doze cjepiva Pfizer/BioNTecha koji omogućuju Izraelu urednu dopremu u zamjenu za biomedicinske podatke o djelovanju cjepiva.

Amerikanci bi mogli steći cijepljenjem imunitet krda do kasnog ljeta

8:00 – Tempo primjene cjepiva Covid-19 u SAD-u nastavlja se poboljšavati, svakodnevno približavajući zemlju imunitetu stada – točki u kojoj je dovoljno ljudi zaštićeno od bolesti koja se ne može puno proširiti. Ovaj tjedan predsjednik Biden rekao je da će SAD imati dovoljno cjepiva za svaku odraslu osobu do kraja svibnja, a CNN-ova analiza saveznih podataka pokazuje da imunitet stada vjerojatno ne zaostaje.

Trenutnim tempom od oko dva milijuna injekcija dnevno, najnoviji sedmodnevni prosjek primijenjenih doza koje su izvijestili američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti, SAD bi mogao postići imunitet stada do kasnog ljeta samo cijepljenjem. To će vjerojatno biti i prije, ako se uzmu u obzir osobe koje mogu imati prirodni imunitet zbog prethodne infekcije.

Pragovi imuniteta stada za Covid-19 u ovom su trenutku samo procjene. No, stručnjaci se općenito slažu da negdje između 70% i 85% populacije mora biti zaštićeno kako bi se suzbilo širenje, što je nedavno spomenuo dr. Anthony Fauci, ravnatelj Nacionalnog instituta za alergiju i zarazne bolesti.

Prema posljednjim podacima CDC-a, više od 8% populacije – gotovo 28 milijuna ljudi – već je potpuno cijepljeno. Ako se cijepljenje nastavi sadašnjom brzinom, a cjepiva od dvije doze Pfizer/BioNTech i Moderna bile su jedine dostupne mogućnosti, 70% stanovništva SAD-a moglo bi biti potpuno cijepljeno do sredine rujna.

Belgija zabranila putovanje u inozemstvo za Uskrs

7:30 – Belgijski premijer Alexander De Croo iznio je u petak vremenski plan popuštanja mjera za suzbijanje covida u kojemu su zabranjena putovanja u inozemstvo za uskrsne praznike, a u svibnju bi se trebali otvoriti barovi i restorani.

“Svjesni smo da nam je potrebna perspektiva nakon pet mjeseci velikih napora”, rekao je liberalni flamanski čelnik. “To nije automatski kalendar, morat ćemo voditi računa o broju hospitalizacija” povezanih s pandemijom, dodao je.

U državi s velikim brojem stranih državljana i stranih studenata, putovanja izvan zemlje zabranjena su do 18. travnja (iznimka su hitni obiteljski razlozi), čime su obuhvaćena dva tjedna uskrsnih praznika koji počinju u subotu 3. travnja. Dosad je ta zabrana, koja ne vrijedi za prekogranične radnike, vrijedila do 1. travnja.

Od ponedjeljka je na otvorenom dopušteno okupljanje najviše deset osoba, umjesto dosadašnje četiri, a na pogrebima može biti do 50 ljudi. U travnju će Belgijanci moći opet sudjelovati na kulturnim događanjima na otvorenom poštujući razmak. U svibnju će se otvoriti kampovi za mlade i športaši će moći vježbati na otvorenom. Isto tako bit će moguć posjet tržnicama i zabavnim parkovima, rekao je De Croo.

Belgija je već više od četiri mjeseca u djelomičnoj karanteni: škole su ostale otvorene, ali barovi, restorani i dvorane za priredbe morale su se zatvoriti kako bi se zaustavio drugi val pandemije. U svibnju bi se trebali otvoriti barovi i restorani zahvaljujući većem broju brzog testiranja, rekao je još premijer.

“Jedino pravo rješenje je cijepljenje, ono će biti temelj”, istaknuo je.

Kalifornija ublažava mjere i otvara Disneyland

7:00 – Kalifornija je u petak objavila da popušta svoje zdravstvene mjere za spriječavanje širenja koronavirusa te da bi Disneyland i drugi zabavni parkovi, kao i stadioni na otvorenom, mogli početi ponovno otvarati od 1. travnja ako se ispune određeni uvjeti.

Ova je odluka uslijedila nakon intenzivnog pritiska operatera zabavnih parkova, ali i zbog brzog pada slučajeva koronavirusa u državi, teško pogođenoj epidemijom tijekom zime. Zahvaljujući ovim poboljšanjima, “Kalifornija može sigurno i postupno početi otvarati određene aktivnosti, posebno one koje se odvijaju na otvorenom i gdje je moguće nošenje maski”, rekao je Mark Ghaly iz kalifornijskog ureda za zdravstvo.

Zabavni parkovi moći će se otvoriti od 1. travnja ako se područje u kojem se nalaze više ne svrstava u “ljubičastu zonu”, najvišu razinu rizika prema kalifornijskim kriterijima. Orange County, u kojem se nalazi Disneyland, i Los Angeles, gdje se nalazi Universal Studios, i dalje su klasificirani kao “ljubičasti”, ali bi mogli postati crveni u roku od nekoliko tjedana.

Kada budu progašeni “crvenom zonom” moći će primiti 15 posto od uobičajenog kapaciteta, a samo će stanovnici Kalifornije moći odmah imati pristup tim parkovima. Stadioni na otvorenom i druge otvorene građevine moći će otvoriti svoja vrata za sportska natjecanja ili koncerte od 1. travnja, bez obzira na lokaciju.

Dopušten broj posjetitelja – opet ograničen na stanovnike Kalifornije – ovisit će, međutim, o razini rizika povezanog s Covidom-19: u ljubičastoj zoni bit će dopušteno samo 100 gledatelja, 20 posto u “crvenoj” zoni i 33 posto u “narančastoj”. Disneyland i drugi glavni kalifornijski tematski parkovi zatvoreni su od sredine ožujka 2020. zbog pandemije koronavirusa.

Disneyland, koji se nalazi u Anaheimu, drugi je najposjećeniji tematski park na svijetu, iza Disney Worlda u Orlandu (Florida), koji je s ograničenim kapacitetom bio otvoren u srpnju prošle godine. Ostali Disneyevi parkovi također su nastavili svoje aktivnosti u Aziji ili u predgrađu Pariza.