SPREMNE STROGE MJERE ZA PET ŽUPANIJA: Ograničavaju se sva veća okupljanja; Objavili su gdje stupaju na snagu, i to već od danas

Šef Nacionalnog stožera civilne zaštite, Davor Božinović, izjavio je da su odluke o novim epidemiološkim mjerama spremne za Zadarsku, Brodsko-posavsku, Dubrovačko-neretvansku i Međimursku županiju, dok su za Varaždinsku u pripremi

Na današnjoj konferenciji za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite, ravnatelj i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je kako su već spremne odluke o novim epidemiološkim mjerama za pojedine županije.

“Imamo odluke, praktički već spremne za potpis, temeljene na prijedlozima koji su došli iz županijskih stožera, a opet temeljem mišljenja epidemiološke službe u tim županijama. Dakle, odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zadarske, Brodsko-posavske, Dubrovačko-neretvanske i Međimurske županije. Mislim da je Varaždinska u pripremi. To je put kojim nastavljamo ići”, poručio je Božinović.

Pojasnio je da će se većina epidemioloških mjera odnositi na ograničavanje broja uzvanika na pojedinim događanjima. Dodao je kako netko ima više problema s jednom vrstom djelatnosti, a netko s nekim drugima i da Stožer uvažava te specifičnosti.

“Radi se uglavnom o ograničavanju prisutnosti osoba na svadbenim svečanostima, to je do 50 osoba; onda privatne svečanosti i proslave do 20 osoba; sprovodi i komemoracije su slične kao što je bilo za Imotsku krajinu, a poslije i za Splitsko-dalmatinsku županiju, do 50 osoba; onda pojačana obveza pridržavanja svih epidemioloških mjera kod organizacije manifestacija, priredbi i drugih društvenih okupljanja, tu su mise i izložbe. Slično je i za Brodsko-posavsku županiju. Kad govorimo o Međimurju, njih također brine održavanje priredbi festivala i drugih manifestacija, gdje smo mi u ovoj odluci vrlo jasno stavili da se one mogu održavati samo ako se svi pridržavaju mišljenja, preporuka i uputa lokalnog zavoda za javno zdravstvo”, pojasnio je Božinović i dodao kako će mjere u Međimurju biti na snazi već danas.

