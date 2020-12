SPREMITE SE: Stižu nove mjere, na snazi su već od subote i znaju se detalji; Zamjenik šefa Stožera otkriva što je sljedeće: ‘Vrlo skoro idemo u to’

Od ove subote pa sve do 10. siječnja vrijedit će nova pravila za trgovine, a na pitanje što je sljedeće Damir Trut odgovara kako će morati više pažnje staviti na inspekcije tvornica

Blagdani su pred nama, no ovog puta zaista posebni, nažalost ne u pozitivnom tonu. Pandemija je u jeku, Hrvatska je trenutačno među najpogođenijim zemljama u Europi, i sve je manje šansi kako će za blagdane doći do popuštanja mjera. Nadležni ističu kako će sve ovisiti o situaciji, no ona trenutačno – nije dobra.

Tako je Damir Trut, zamjenik šefa Nacionalnog Stožera, kazao kako ne očekuje popuštanje mjera za blagdane, govoreći jutros u programu N1 televizije. “Stanje je zaista zabrinjavajuće, zaista”, otvoreno je rekao Trut. “Mjera ima cijelo vrijeme, stalno donosimo neke određene. Mjere se poboljšavaju ili olakšavaju ili postanu rigoroznije sukladno procjeni stanja”.

Kazao je kako se vidi određena stagnacija zaraze, ali još uvijek nema pada. Mjere će, kaže, do 21. prosinca biti ovakve, a nakon toga će procijeniti. Na pitanje hoće li se mjere ublažiti tijekom blagdana, odgovara:

“Vjerujem da do ublažavanja mjera neće doći, to je moje mišljenje. Bilo bi loše da se preko blagdana ublažavaju, pa da se ponovno pooštravaju”.

Što je sljedeće na redu od mjera?

Kako će funkcionirati stvari, odnosno nove mjere u trgovinama? “Trgovina je kompleksna djelatnost. Puno je tu elemenata koji su ulazili u rješenje same odluke. Mi smo razgovarali s predstavnicima trgovina. Vidio sam da je dobra volja i razgovor između predstavnika Stožera i trgovina iznjedrio odluku koja stupa na snagu u subotu. Ljudi mogu dolaziti u trgovine, ali na organizirani i zaštićeni način. Na ulazu u svaku trgovinu mora stajati način ponašanja u trgovini i koliko ljudi može biti u jednom trenutku unutra”, kaže Trut.

“U redovima ispred dućana, ako su na otvorenom i drže distancu, tu ne bi trebalo biti problema, ali redovi unutar trgovačkih centara bi mogli biti problem, no ne vjerujem da će se to stvarati zbog opreme koju imaju veliki centri”, izjavio je.

Na pitanje što je sljedeće na redu od mjera, odgovara: “Mislim da ćemo morati više pažnje staviti na inspekciju tvornica gdje je veći broj ljudi u proizvodnim procesima. Moramo provjeriti i želimo provjeriti kako se pridržavaju mjera – nose li maske, dezinficiraju ruke, itd. Vrlo skoro ćemo ići u te provjere”, kaže i dodaje kako je to bio jedan od problema u Njemačkoj i Sloveniji.

Neki su hoteli najavili organiziranu proslavu Nove godine, a Trut kaže kako hoteli mogu raditi za svoje goste. “Oni gosti koji borave u hotelu mogu koristiti kapacitete i usluge. Poručio bih im da za ovu godinu smanje taj doživljaj slavlja i svih tih aktivnosti. Vjerujem da ćemo razgovarati o tome”.

Nove mjere za dućane već su poznate

Dok još uvijek ostaje nejasno kako će sve mjere izgledati za blagdane, pravila za trgovine već su jasna. Naime, najvjerojatnije od subote, 12. prosinca, pa sve do 10. siječnja vrijedit će nova pravila Stožera.

“Broj kupaca koji istovremeno mogu biti u prodavaonici ili centru ograničit će se tako da u onim prodavaonicama u kojima imaju do 10 kvadratnih metara neto površine prodajnog prostora može biti samo jedan kupac, a za one od 11 do 100 za svakog kupca mora biti najmanje 10 kvadratnih metara. Od 101 do 200 za svakog kupca mora biti osigurano 12 kvadratnih metara, a za prodavaonice od 201 do 2000 kvadratnih metara najmanje 16 kvadratnih metara za kupca. Za one s više od 2000 kvadratnih metara za svakog kupca moraju osigurati 20 kvadrata. U trgovačkim centrima najmanje 16 kvadratnih metra za svakog kupca”, pojasnio je ovog tjedna Davor Božinović.

Trgovine će morati istaknuti i obavijest o najvećem mogućem broju kupaca i strogo se pridržavati tog ograničenja.

“Za one s više od 2000 četvornih metara i trgovačke centre uvode se i dodatne epidemiološke mjere kao što su obustava organiziranog prijevoza za kupce, sprječavanje ulaska prekomjernog broja kupaca, uvođenje redara koji će spriječiti ulazak kada je broj viši od 90 posto maksimalno dopuštenog broja”, zaključio je Božinović.

Kako će to izgledati u praksi?

Kako će sva ta nova pravila izgledati u praksi? Ljudi neće čekati u redovima ispred trgovačkih centara, jer su centri toliko veliki da čak i uz nove mjere i ograničenja mogu primiti dovoljno ljudi, kaže Denis Ćupić, predsjednik Koordinacije neprehrambene trgovine i trgovačkih centara HUP-a, koji je govorio za RTL Danas.

“Ovakvih sličnih mjera se mi već jedno vrijeme i pridržavamo. Postoji automatizirani sustav brojenja posjeta i naše službe fizičke zaštite, koje prate sve te brojke, su već sada instruirane da kada bismo došli do 90 posto maksimalnog broja, izađu zaštitari na ulaze i počnu ograničavati da se ne bi prešao prekomjerni broj”, kazao je Ćupić i dodao kako 95 posto trgovina u Hrvatskoj, pogotovo one veće od 50 kvadrata, već ima sustav brojenja koji se nalaze na lukovima na ulazima u dućan, originalno namijenjenim zaštiti od krađe.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.