SPREMATE SE ZA DOČEK NOVE GODINE NA OTVORENOM? Jutros je izmjereno čak -11°C, a evo što nas čeka u najluđoj noći

Nakon vjetrovite, pa i prilično hladne noći uz najnižu temperaturu od -8 do -6 °C u gorju, a i duž obale sjevernog Jadrana uz mjestimične “minuse”, danju pretežno sunčano

Najluđa noć je pred nama, a svima onima koji ju planiraju provesti na otvorenom odmah na početku možemo savjetovati da se toplo obuku jer prava zima napokon je stigla. U 7 ujutro je na Zavižanu izmjereno -11°C, u Bednji -8,9 stupnjeva, na Puntijarki -8°C, u Belom Manastiru -7°C, u Samoboru -6,2°C, Daruvaru -5,5°C, u Delnicama -5,2°C, u Karlovcu, Krapini i Plitvičkim jezerima -5°C, dok je u zagrebačkom Maksimiru izmjereno -4,6 stuipnjeva.

Danas nas na istoku zemlje očekuje najviše sunčana vremena. Povremene umjerene naoblake prijepodne će biti u dijelu Like. Bura će još prijepodne biti jaka, mjestimice i olujna, a zatim će do kraja dana većinom sasvim oslabjeti, prognoziraju meteorolozi HRT-a.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije sunčano, često i sasvim vedro, a prvi dio dana i još razmjerno vjetrovito. Poslijepodne će bura znatno oslabjeti, no prijepodne će još mjestimice biti olujna.

Vjetrovito u prvom dijelu dana i na jugu Hrvatske, zbog čega će more biti umjereno valovito i valovito, na otvorenom moguće i jače valovito, no zato će vidljivost biti izvrsna. Jutarnja temperatura od 2 u dolini Neretve do 6 °C na otocima, a najviša dnevna oko 9 °C.

U novogodišnjoj noći bura

Na Staru godinu djelomice sunčano uz prolazno umjerenu naoblaku. Vjetar slab, u Međimurju i Podravini umjeren jugozapadni, a na otocima sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od -6 do -2, a na Jadranu od 1 do 5 °C. Najviša dnevna uglavnom od 5 do 10, u Dalmaciji i do 12 °C.

U novogodišnjoj noći vedro ili malo oblačno, na jugu još umjereno naoblaka. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a duž obale bura. Temperatura na kopnu uglavnom od -4 do -1, a na moru od 3 do 7 °C.

Hladno i u nastavku tjedna uz jutarnje minuse na kopnu. Blagi porast temperature zraka očekuje se tijekom idućeg vikenda.