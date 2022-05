Udruga Roditelji u akciji (RODA) oglasila se nakon potvrde ministra zdravstva Vilija Beroša da je trudnici Mireli Čavajdi drugostupanjska komisija odobrila prekid trudnoće. Ističu da ministrove riječi neće imati utjecaja na organizaciju prosvjeda koji će u četvrtak u 18 sati započeti u Zagrebu, Sisku, Osijeku, Rijeci, Puli, Zadru, Šibeniku, Splitu i Korčuli, piše RTL.

"Na prosvjed dolazimo još bjesnije! Još glasnije! Još brojnije! Institucionalna tortura kojoj je izložena Mirela Čavajda razotkrila je dno koje je javnozdravstveni sustav dotaknuo kada je u pitanju zdravlje žena. U strahu od osude međunarodnih stručnih društava, institucija i sudova ministar Beroš i tim 'eminentnih stručnjaka' nastavljaju sa zlostavljanjem trudnice", poručuju iz Rode i dodaju da je ova odluka "pljuska svim onim ženama koje su zdravstveni radnici u Hrvatskoj godinama obmanjivali i protuzakonito im uskraćivali zdravstvenu skrb na koju kako danas saznajemo imaju potpuno pravo".

Nekoliko sati ranije će se u Zagrebu održati Hod za život, kojem je jedna od glavnih poruka upravo ta da je prekid trudnoće ili pobačaj ubojstvo, jer život počinje od zaćeća. O slučaju Čavajda te podijeljenosti društva oko prava žene na izbor tijekom trudnoće bilo je govora i u emisiji Otvoreno. Ravnatelj KBC-a Zagreb, Ante Ćorušić, inače član HDZ-a, poručio je da nitko u Hrvatskoj ne zna raditi feticid, što je samo jedna od metoda prekida trudnoće, a potom je (u)grubo i opisao taj postupak.

"Koliko mi je poznato u Hrvatskoj nitko ne zna raditi feticid. Mislim da će gospođa Čavajda biti upućena u Sloveniju, što će platiti HZZO. Feticid je postupak u kojem je cilj ubojstvo ploda. To je brutalan postupak kad se iglom ulazi u maternicu i gađa se srce fetusa. Radi se o ubojstvu, nakon čega se plod komada i vadi. Nimalo ugodno", opisao je Ćorušić.

Društvo nije podijeljeno?

Saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić tvrdi da je samo šest posto populacije za zabranu pobačaja te smatra da društvo oko toga nije podijeljeno. Problematizirala je izvođenje pobačaja u domaćim medicinskim ustanovama.

"Naš zakon kaže da je svaka zdravstvena ustanova koja ima ginekologiju dužna osigurati pobačaj. To se do 10. tjedna radi na zahtjev, a kasnije se radi u samo tri slučaja, od kojih je jedan ovakav slučaj kao kod Mirele Čavajde, kad je plod teško oštećen. Ne navodi se nikakva gornja granica. U tim slučajevima povjerenstvo treba odlučiti, a ostalo je na ženi. Sve četiri bolnice osim Sv. Duha su propustile utvrditi da se radi o teškom oštećenju. Sv. Duh je to rekao, ali i dodao da nemaju ljude za provesti taj postupak. U Sloveniji su odmah rekli da se doista radi o takvim oštećenjima da plod neće preživjeti. Drugostupanjski je sve potvrđeno, no prije toga je bilo maltretiranje ove hrabre žene kojoj svi imamo biti zahvalni", rekla je Benčić.

Ćorišić se branio tvrdnjom da on nije bio član povjerenstva koje je odlučivalo o Čavajdi. Krivnju je svalio na bolnicu Sveti Duh. "Ako je itko kriv, kriv je Sveti Duh jer su čekali s očitanjem nalaza devet dana. U tim prvim nalazima nije bilo naznaka hidrocefalusa. Zatražili smo drugi magnet koji je učinjen i očitan i u kojem se vidi neočekivana progresija tumora. Dijete vjerojatno ne bi preživjelo", ustvrdio je.

Prekid trudnoće nije nužno pobačaj

Planirane su i izmjene zakona koji je na snazi od 1978. "Ne bi se podizao broj tjedana za pobačaj. Maloljetnice od 16 godina mogu same otići na pobačaj, roditelji će biti informirani, ali zadnja riječ je od trudne djevojke. Ono što bih ja pitao Ćorušića: Je li se moglo očekivati da će Čavajdin plod imati teška oštećenja? Jer ako je onda je to trebala utvrditi i prvostupanjska komisija", ustvrdio je SDP-ov Arsen Bauk i odmah dobio odgovor: "Na temelju nalaza koje smo tada imali na uvid i imajući iskustva u liječenju takvih tumora, zaključili smo da nismo sigurni koliko je tumor agresivan i da nije operabilan. Zato smo tražili drugu magnetsku rezonancu koja je pokazala da je tumor jako agresivan."

Bauk je potom dodao da se nalazom trebalo utvrditi može li se ili ne može očekivati teško oštećenje ploda. "Po meni su u tom slučaju bili zadovoljeni uvjeti da se trudnici omogući prekid trudnoće i to je po zakonu trebalo učiniti odmah. Nakon što se utvrdi da bi pobačaj bio legalan, onda se ide vidjeti kako bi se to trebalo izvesti. Smatram da je pitanje priziva savjesti dovoljan razlog da se u Saboru sasluša ministar Beroš. Mislim da ovo zaslužuje javno saslušavanje ministra, poručio je Bauk.

Marija Selak Raspudić iz Mosta tvrdi kako je u ovom slučaju otkriven cijeli niz propusta. "Od toga da je ministar rekao da se nazove njega, pa do toga da trudnica nije dobila psihološku pomoć i o njezinoj se zdravstvenoj dokumentaciji javno raspravljalo. Što se tiče samog slučaja, treba reći da stvar nije jednostavna. Zakon govori o prekidu trudnoće. Javnost misli da je prekid trudnoće ujedno i smrt ploda, no ovdje imamo prekid trudnoće u kojem plod može preživjeti. Ne postoji zakon koji regulira feticid, ali postoji zakon koji govori o teškom ubojstvu ako je u pitanju trudnica. Ne znam kako se povezuje prijevremeni porod s nužnošću umorstva tog ploda. Isti članak tog zakona kaže da je takav prekid trudnoće moguć ako ugrožava život majke. Humano postupanje je da se svaki život pokuša spasiti. SDP ne spominje nedovoljno reguliran članak 22. o kasnom prekidu trudnoće. U drugim se zemljama kao granica stavlja dob u kojoj plod može preživjeti. Također je pitanje razlikovanja teške malformacije i mogućnosti preživljavanja. No, to su dvije različitih stvari. Kad bismo usmrćivali one s oštećenjem, kakvu poruku šaljemo recimo invalidima", upitala je Selak Raspudić.

'Osoba i čovjek se postaje rođenjem'

"U Hrvatskoj nema tko napraviti feticid niti je on dozvoljen", ponovio je Marko Vulić, pročelnik Katedre za ginekologiju i porodništvo Medicinskog fakulteta u Splitu te dodao kako je u ovom slučaju važna dijagnostika, jer da je nalaz stigao ranije, Mirela Čavajda bi ranije prekinula trudnoću pa se ovakva pitanja ne bi postavljala. Istaknuo je da pri kasnom prekidu trudnoće može biti problema i za majku.

"Kako bismo primjenjivali kazneni zakon kad fetus nije osoba? Osoba i čovjek se postaje rođenjem. WHO razlikuje što je preuranjeni porod, no to je porod kod kojeg je rođeno živo dijete, a pobačaj je uvijek pobačaj. Kad se radi o intrauternom prekidu trudnoće, to nije eutanazija. Kako je moguće da se po istom zakonu prekid trudnoće može izvesti u Sloveniji? Ovdje se radi samo o tome da hrvatske institucije pod HDZ-om nisu sposobne provoditi zakon", poručila je Benčić.

"Odluka drugostupanjske komisije je utemeljena u zakonu. To je presuđena stvar. Sve te priče je prekinula današnja komisija u kojoj su bile zastupljene sve struke. Što se tiče HDZ-a i politike, kad je u HDZ-u prevladavala desna struja, oni nisu željeli promijeniti zakon ili ga promijeniti na gore. A kad je ova centralna struja, oni ne mijenjaju zakon jer se boje desne struje", zaključio je Bauk.